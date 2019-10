Marina Calabró trató de "egocéntrica" a Mirtha Legrand

Marina Calabró criticó los dichos de Mirtha Legrand

Este fin de semana, Mirtha Legrand reveló durante la emisión de su programa que las autoridades de eltrece le habían ofrecido realizar un programa diario de lunes a viernes, en el mismo horario que hoy se emite El diario de Mariana. Estas declaraciones no cayeron muy bien entre los panelistas del programa, y Marina Calabró no tuvo problema en dar su dura opinión al respecto.

"Me cuesta hablar de Mirtha porque todo lo que digo lo toma a mal", comenzó diciendo durante una entrevista con Intrusos, en América. "Me sorprendió el acto de egocentrismo, porque salir a contar que hubo una oferta donde hay gente laburando, y encima darte el lujo de decir que la rechazaste. Es egocentrismo liso y llano", declaró duramente.

"¿Con qué objeto hace el daño?", se preguntó la panelista. "A mí me dijo, 'mala, malísima' por mucho menos", expresó enojada. También aseguró que no se esperaba que la conductora hablara del tema el fin de semana último. "Lo del domingo me sorprendió. No sé si hay muchos antecedentes en la televisión de una conductora diciendo que le ofrecieron el horario de otra con tanto detalle. Entiendo que Mirtha necesitó ponerse en un lugar de ser la requerida por el canal, pero faltó que dijera que vayan sacando las cosas de Fabbiani", declaró.

"Me parece que una mujer con tanta experiencia no puede cometer ese error, sobre todo cuando es tan exigente con respecto a los demás y no te perdona una. Sé también prudente, considerada, empática, respetuosa del laburo del otro".

Según contó Ángel de Brito en CNN Radio en el día de ayer, tras los dichos en el programa de Mirtha Legrand se aceleraron los tiempos de comunicación. Ya se le comunicó al equipo y a la producción de Mariana Fabbiani que el programa terminará a fin de año.

Marina también se refirió a la finalización del ciclo. "Tuvimos una reunión con Mariana y lo dijo como una probabilidad, salvo que medie un cambio en el número o en la consideración del Canal. Dijo que la fecha límite era el 15 de octubre. Obviamente la finalización de un proyecto uno lo toma con dolor, más allá de las posiciones personales", contó Calabró.