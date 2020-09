¿Infiel? Emilio Vitolo, el nuevo novio de Katie Holmes, estaba comprometido e iba a casarse con una joven diseñadora

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de septiembre de 2020 • 19:02

Transcurrido un año desde su separación de Jamie Foxx, Katie Holmes fue vista en Manhattan a principios de este mes en brazos del chef Emilio Vitolo. Sin embargo, en las últimas horas se supo que el cocinero se había comprometido recientemente con la joven diseñadora Rachel Emmons.

El nuevo novio de la actriz había sellado su amor con Emmons, de 24 años, muy poco antes de trascender su nuevo romance y, según contó una amiga de la joven a The Daily Mail, cuando se hizo público el nuevo vínculo, Vitolo cortó su relación con ella a través de un mensaje de texto. "Hasta que salió en la prensa, Rachel no tenía la menor idea de lo que estaba pasando. Es un tramposo y esta no es una historia con final feliz. Tenían planes de boda concretos, vivían juntos y ahora ella ha tenido que mudarse", comentó la allegada.

Holmes, de 41 años, fue captada por las cámaras disfrutando de una cita con el chef de 33 años, quien es además propietario de un restaurante en Nueva York, y también vista junto a él en otras ocasiones posteriores. Se los ha percibido sonrientes e incluso besándose en plena calle, sin necesidad alguna de ocultarse.

Katie Holmes junto a su flamante novio, el chef neoyorkino Emilio Vitolo Jr. Crédito: Grosby Group

Estos encuentros se producen semanas después de que Vitolo aparentemente se comprometiera con la diseñadora. Una fuente dijo a la revista People que los dos todavía estaban juntos días antes de que Holmes fuera vista por primera vez con el chef.

"A mediados de agosto, Emilio y Rachel todavía estaban comprometidos y vivían bajo el mismo techo", indicó la misma persona. "Él rompió el compromiso abruptamente en el segundo en que Katie mostró algo de interés por él. Esto sorprendió a Rachel, ya que estaban planeando una boda y su futuro juntos. Es como si nunca hubiera conocido a Emilio. No han tenido ningún contacto desde que él decidió terminar la relación con ella", añadió.

Hasta hace muy poco, Emmons venía publicando fotos de ambos en su cuenta de Instagram, entre ellas una con fecha del pasado 27 de julio disfrutando junto a su ex de una hermosa puesta de sol en un bote.

El día anterior, en otra imagen también se la veía retratada junto a Vitolo, esta vez en un restaurante con el chef inclinado sobre de ella y sonriendo para la cámara en una publicación en la que el cocinero dejó un comentario lleno de corazones rojos el 26 de julio.

Según el Instagram de Emmons, la pareja se habría comprometido en febrero de 2019, momento en que la diseñadora mostró su anillo en una selfie de los dos sonriendo. "La persona más alegre, generosa, honesta y genuina que he conocido. Siempre me respaldás y hacés de cada día una nueva aventura. Entrás en una habitación y la gente gravita hacia vos. No podría sentirme más afortunada de pasar el resto de mi vida con vos", escribió su entonces enamorada en aquel momento.

La planificación de la boda habría comenzado dos meses más tarde, cuando Emmons publicó una foto de vestidos de novia en una tienda neoyorkina. Meses atrás, había compartido otra imagen vistiendo una campera de jean con las palabras "Sra. Vitolo" en la espalda.

No está claro cuándo la pareja canceló su compromiso, ya que Vitolo fue visto por primera vez con Holmes el 1 de septiembre.