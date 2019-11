Ingrid Grudke habló de los rumores que la vinculan con García Moritán

Según trascendió, la modelo habría tenido un romance con la pareja de Pampita. Crédito: Instagram

A pocos días del casamiento de Pampita Ardohain y el empresario Roberto García Moritán, un dato sobre el pasado de él disgustó a la modelo. Según contó Laura Ubfal en Tarde pero temprano, el ciclo que se emite por Net TV, el prometido de Ardohain ya le había pedido casamiento a Ingrid Grudke, que lo habría rechazado. "Pero bueno, a lo mejor fue un noviazgo corto", agregó. A lo que Sol Pérez, la conductora del programa, sumó: "El de Pampita también".

La versión fue desmentida por García Moritán, que además negó conocer a Grudke. "A las dos únicas mujeres que propuse matrimonio, fueron a Milagros (Brito) y a Carolina", explicó. Por su lado, la modelo envió un mensaje a Yanina Latorre y aseguró. "No me importa nada de lo que se dice, me estalló el celular con esta noticia", dijo Grudke. "Estoy de novia y enamorada".

García Moritán le propuso matrimonio a la modelo antes de salir con Pampita. Fuente: NET TV 03:28

Luego de terminar su vínculo con Cristobal López, Grudke volvió a ponerse en pareja en febrero de 2018, esta vez con el empresario marplatense Martín Colantonio, a quien conoció en la ciudad costera.

Pampita ya se había referido a los rumores que vinculaban a su pareja con Ingrid Grudke. "es un momento feliz", dijo. "No busquen arruinarlo".