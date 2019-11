El pedido de Pampita antes de su casamiento

La modelo se refirió a las versiones que sobrevuelan a su futuro esposo, Roberto García Moritán, e hizo un pedido muy sensibilizada

El inminente casamiento entre Carolina "Pampita" Ardohain y el empresario Roberto García Moritán marca agenda en el mundo del espectáculo, y se ha convertido en uno de los temas predominantes de las últimas semanas.

Sin embargo, a pesar de que la modelo pudo compartir con alegría desde cómo fue la propuesta de matrimonio a los detalles de su despedida de soltera, también le tocó lidiar con unas declaraciones de Laura Ubfal sobre su futuro esposo que no le sentaron nada bien.

Hace unos días, en el ciclo de Net TV, Tarde pero temprano, la periodista afirmó que tenía un chimento muy picante sobre Moritán, y que no era algo personal contra Ardohain. "No es contra Pampita", aclaró, antes de contar que el empresario ya le había pedido casamiento a otra modelo, quien declinó su oferta. Tras algunos minutos de misterio, Ubfal reveló que se trataba de Ingrid Grudke. "Carolina, olvidate, es cosa del pasado", añadió Ubfal, para sacarle peso a la repercusión de su primicia.

La primera respuesta a sus dichos provino de otro programa de espectáculos, Los ángeles de la mañana, de eltrece, donde la panelista Karina Iavícoli aseguró que contactó a García Moritán, y que él mismo le negó la información con una frase contundente: "A las únicas dos personas a las que les propuse casamiento en mi vida son a Milagros Brito [su exmujer] y a Carolina", comunicó para despejar especulaciones.

La palabra de Pampita: "Este es un momento feliz así que no lo arruinen"

Al ser consultada por Los ángeles de la mañana acerca de si le afectó la información de Ubfal, Pampita aprovechó la oportunidad para hacer un pedido general. "Quedan dos semanas para el casamiento, déjennos ser felices. No tiren mala onda, disfruten. Con todo lo que me ha tocado pasar, me parece que está bueno que me tiren buena energía, que todo el mundo nos de paz para que lleguemos a ese día con mucha alegría", expresó la modelo, y añadió que encontrar el amor "es un milagro".

"A mí me costó un montón. He pasado por miles de situaciones, este es un momento feliz para mí así que no lo arruinen, no busquen hacer daño. Me parece que me lo merezco porque yo soy buena onda con todos, siempre. Les pido encarecidamente que nos dejen vivir estas últimas semanas con buena onda y buena energía", solicitó Ardohain.

El casamiento que se viene

Pampita y García Moritán contraerán matrimonio el viernes 22 de noviembre, en el Palacio Sans Souci, en San Fernando. Al civil y a la fiesta posterior asistirán 130 personas, entre familia, amigos y allegados de los contrayentes. Luego de la fiesta, los esposos disfrutarán de su luna de miel en Maldivas.

Pampita días atrás celebró su despedida de soltera junto a su círculo más cercano de amigas. De hecho, la conductora de Pampita Online adelantó que en la fiesta tendrá nada menos que 30 damas de honor, precisamente sus más fieles confidentes.