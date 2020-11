El colombiano habló de sus problemas de salud en un video que compartió en sus redes sociales

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 6 de noviembre de 2020 • 14:19

Este es un año muy difícil para J Balvin. Después de superar al coronavirus, el colombiano está atravesando una depresión. "Como todo ser humano he tenidos mis pruebas y en este caso otra vez me tocó la ansiedad y un poco de depresión. No me gusta actuar, no me gusta estar fingiendo la felicidad, que todo está perfecto, porque soy un ser humano como cualquier otro", dijo en un video en donde contó a sus seguidores el particular momento que está atravesando.

Tras algún tiempo desaparecido de las redes sociales y ante el desconcierto de sus fans, el reggaetonero quiso ser él quien le explicara a su gente el motivo de su ausencia. Conocedor de estos cambios de ánimo, el colombiano en el pasado ya había vivido una situación similar por la que había buscado ayuda profesional. "También soy frágil y muy vulnerable, posiblemente más que muchos de ustedes. Ya pronto que pase toda la tormenta estaré más por aquí con ustedes, hablando, haciendo chistes y todo. Porque realmente actuar, no estoy para eso. Sino para siempre ser real y compartir lo que siento en el momento. Los amo mucho", expresó.

J Balvin habla de su depresión 00:52

Video

Los tiempos con Covid-19

En este 2020, el cantante fue una de las tantas estrellas que se contagió de coronavirus. Lejos de vivirlo de forma asintomática, el músico reveló que "casi" lo mata."Ceo que es una de las experiencias de salud más difíciles que he tenido en mi vida", dijo tiempo después de recuperarse del virus.

"Es algo que piensa uno que es un chiste, pero a mí casi que me mata, lo pasé muy mal", expresó para concientizar sobre el tema, quien este año obtuvo su revancha en los premios Grammy Latinos, en donde es uno de los artistas más nominados.

Conforme a los criterios de Más información