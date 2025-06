Jamie Lee Curtis explicó por qué aceptó hacer publicidades de yogur para el “tránsito lento” en el mejor momento de su carrera

Cuando hace unos años se comenzó cuestionar el nepotismo en Hollywood, el nombre de Jamie Lee Curtis fue uno de los más mencionados. Sin embargo, la actriz acaba de revelar en una entrevista que, lejos de haber utilizado la fama de sus padres, los actores Tony Curtis y Janet Leigh, sus comienzos en el mundo del espectáculo fueron más bien fortuitos. Además, defendió con uñas y dientes los anuncios que, en la cima de su carrera, realizó para una conocida marca de yogur para personas con “tránsito lento”.

De hecho, la actriz fue una de las primeras estrellas consagradas y con una carrera vigente en protagonizar anuncios comerciales. “Sí, fui el rostro de un yogur que te hace cagar”, recordó entre risas ante una multitud en el evento Amazon Port, que se llevó a cabo esta semana en Cannes. Y agregó: “También hice otro anuncio de autos de alquiler con un asesino hijo de p...”, continuó, refiriéndose al aviso publicitario que compartió con O.J. Simpson.

Jamie Lee Curtis antes y ahora Archivo

Esos fueron solo algunos de los avisos que protagonizó. También fue la cara de una conocida marca de medias. Sin embargo, la serie de anuncios en los que promocionaba el yogur probiótico es, sin dudas, el más recordado. “ Mis agentes, abogados y muchos amigos se preguntaron por qué haría algo así cuando todavía actuaba ”, reveló la actriz, y explicó que en la actualidad es mucho más normal que actores y actrices con carreras activas aparezcan en avisos.

“Vendí yogur que te hace cagar durante seis años y gané un Oscar”, expresó con ironía. “Creo que esa fusión ya se ha dado. Podemos hacer publicidad y actuar al mismo tiempo. Ha habido un cambio de paradigma en la forma en que los consumidores afrontamos nuestro contenido y ya no existe ningún estigma ”, indicó, poniéndose más seria.

Hace algunas semanas, en otra entrevista, la protagonista de Mentiras verdaderas explicó que dejar de lado las ofertas de Hollywood por un tiempo y aceptar protagonizar avisos comerciales le permitió estar más presente con su familia. “ En gran parte, lo hice porque me permitió quedarme en casa con mis chicos ”, aseguró.

Curtis, cuyo próximo proyecto es producir y protagonizar junto a Nicole Kidman la serie de Prime Video Scarpetta, aseguró, además, que nunca tuvo la intención de convertirse en actriz, a pesar de ser hija de dos miembros de la realeza de Hollywood.

“Nunca fantaseé siquiera con la posibilidad de ser actriz. Saqué 840 puntos en el SAT. Iba a ser policía. Sinceramente, pensé que sería policía ”, expresó, en referencia al Scholastic Assessment Test, un examen estandarizado que evalúa las habilidades de lectura, escritura y matemáticas de los estudiantes para su admisión a universidades en los Estados Unidos.

Jamie Lee Curtis estaba convencida de que sería policía Imdb

Sin embargo, un encuentro fortuito cambió su destino. “En las vacaciones de Navidad me encontré con un chico que solía ser profesor de tenis y me dijo: ‘Ahora estoy representando a actrices y deberías audicionar para el papel de Nancy Drew’”, recordó la actriz.

En aquel momento, ABC preparaba una serie basada en la joven detective amateur, protagonista de decenas de novelas. El papel, finalmente, quedó en manos de Pamela Sue Martin, pero aquel primer casting sirvió para que Jamie Lee Curtis ganara confianza y comenzara a forjar su destino: en su segunda audición, quedó elegida. “ La vida depende de un par de segundos que nunca ves venir ”, indicó la actriz.

Lo que sí vio venir fue su romance con Christopher Guest, su marido desde hace cuatro décadas. “En 1984 vi una foto de él en la revista Rolling Stone, para promocionar la película The Spinal Tap, y supe que iba a casarme con él", aseguró. Los actores compartían agente, y, tal como lo presintió, a los pocos meses de conocerse, terminaron pasando por el altar.

Christopher Guest y Jamie Lee Curtis, un matrimonio de cuatro décadas Ashley Landis - Invision

“La verdad es que no podríamos ser más diferentes. No hay dos personas en el mundo más diferentes que Christopher y yo. No tienen por qué tener nada en común con el otro para que las cosas funcionen . Nada”, aseguró Lee Curtis.

En otro tramo de la charla, la protagonista de Halloween indicó que sigue apostando a la “autenticidad” y criticó la cirugía plástica dirigida a mujeres más jóvenes. “Hoy en día existe un problema: la industria cosmecéutica [un término que engloba a los productos cosméticos que contienen ingredientes biológicamente activos que se prometen mejorar la salud y apariencia de la piel y se sitúan entre la cosmética tradicional y los medicamentos] está desfigurando a generaciones enteras de hermosas jóvenes que solo necesitan protector solar”, aseguró.