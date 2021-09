Vicky Xipolitakis, a punto de ser desalojada junto a su hijo: “Quedamos tirados”

En pocos días, Vicky Xipolitakis deberá abandonar la propiedad en la que vive actualmente junto a su hijo Salvador. La actriz tiene dos semanas para dejar su casa y trasladarse a una nueva vivienda. Sin embargo, lejos de haber solucionado su contienda judicial con su expareja Javier Naselli, la mediática vive días complejos y su futuro hogar todavía no está definido.

La información fue dada a conocer por los periodistas Adrián Pallares y Rodrigo Lussich al aire en Intrusos (América TV). Acorde a lo que ellos mismos pudieron comprobar, el juez de la causa le había sugerido a Xipolitakis que aceptara el departamento de tres ambientes en la Avenida Alvear que le estaban ofreciendo. No obstante, ella había pedido irse a Caballito o Puerto Madero, cosa que no fue aceptada por Naselli.

En ese sentido, en el programa tuvieron la palabra de Vicky que se pronunció muy dolida y afectada por la situación. “Después cuando alguien se muere piden justicia y cuando pedís ayuda te dan la espalda. Soy una víctima más de la Justicia pero confío que no todos los jueces son iguales”, advirtió al ser abordada por el equipo del programa.

Vicky Xipolitakis, a días de ser desalojada

“Siempre me dijeron que no pierda tiempo en la Justicia argentina y no quise tocar de oído pero lo vivo en carne propia. Son cosas que la vida te enseña y a salir adelante, de lo malo también aprendo”, reflexionó. Pero el desalojo está cerca y el cambio de vivienda es una prioridad en su agenda.

“Me encantaría irme, me siento presa en esta casa, quedamos tirados”, confesó previo a aclarar que “las cosas no están solucionadas” todavía. “Hablo con la dueña de acá y le pido disculpas, me encantaría irme pero ¿Cómo hago?”, expresó.

Nuevamente, sus palabras se tornaron en contra del dictamen del juez. “Conocí al poder judicial; hasta ahora a la justicia no la conocí. Son un montón de mentiras que vengo viviendo, esto es el poder de los millonarios. Muchas veces lloré y sufrí apartada pero sigo adelante”.

Antes de terminar la entrevista, se tomó unos segundos para aclarar otro rumor que circuló en los últimos días y que la vinculaba a ella con un empresario. “No estoy de novia, no estoy en pareja. Estoy soltera pero me encantaría estar con alguien”, completó. Ahora, Vicky Xipolitakis deberá resolver su situación ya que en el plazo de 15 días tiene que dejar la propiedad en la que vive actualmente y cuyas expensas alcanzan los $50.000.