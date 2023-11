escuchar

Jennifer Aniston compartió un emotivo homenaje para recordar a su amigo Matthew Perry, quien falleció el pasado 28 de octubre a los 54 años. En la dedicatoria, la actriz incluyó un especial mensaje que recibió del actor de Friends.

A través de las redes sociales, la intérprete mostró una captura de pantalla, en donde se puede leer el destacado intercambio que mantuvo con su amigo a través de mensajes de texto y aseguró que aquel recuerdo, junto a otros, permanecerá en su memoria.

“En las últimas dos semanas, he estado leyendo nuestros mensajes, saltando de uno a otro. He reído, he llorado y he vuelto a reír. Los guardaré por siempre jamás”, destacó primero la actriz. Luego, hizo mención a uno en especial: “Un día encontré un mensaje de texto que [Perry] me envió de la nada. Lo dice todo”, resaltó sobre las palabras de su excompañero.

El texto en cuestión que el actor había enviado a Aniston, acompañando a una foto en blanco y negro de los dos riéndose mientras leían un guion, dice: “Hacerte reír me alegró el día. Hizo mi día”, apuntó. Como respuesta, la actriz contestó a su querido amigo: “La primera entre miles de veces”.

El intercambio de mensajes entre Perry y Aniston, compartido por la actriz en Instagram Instagram

Días después de conocerse la noticia del actor y luego de haberlo despedido junto al resto del elenco de Friends, Aniston pudo finalmente poner en palabras el profundo impacto que generó en ella la pérdida de su amigo. “Matty, te amo mucho y sé que ahora estás completamente en paz y sin ningún dolor”, expresó la estrella en parte de su dedicatoria en Instagram. “Hablo con vos todos los días. Descansá, hermanito. Siempre me alegraste el día”, agregó.

En la publicación, la actriz no oculta que la partida de Perry la “ha herido profundamente” en medio de “una ola de emociones que nunca antes había experimentado”. Sin embargo, la intérprete que supo encarnar al personaje de Rachel en la pantalla considera que “ser capaz de ubicarte realmente en este dolor te permite sentir momentos de alegría y gratitud por haber amado a alguien tan profundamente”.

Matt LeBlanc, Matthew Perry, Jennifer Aniston y Courteney Cox, en una escena de la serie

Sobre Perry y su rol dentro del grupo de protagonistas de Friends, Aniston también dijo: “Él era una parte de nuestro ADN. Siempre estábamos los 6. Esta fue una familia elegida que cambió para siempre el curso de quiénes éramos y cuál sería nuestro camino. A Matty le encantaba hacer reír a la gente. Como él mismo dijo, si no escuchaba la risa [de los otros] pensaba que iba a morir. Su vida dependía literalmente de ello. Y vaya si logró hacer justamente eso. Nos hizo reír a todos. Mucho”.

Después de compartir inicialmente una declaración conjunta, las estrellas de Friends publicaron respectivos homenajes individuales en los últimos días dedicados al actor, compartiendo sus recuerdos favoritos junto al fallecido intérprete.

David Schwimmer eligió una foto de ambos en el set de la serie y escribió: “Gracias por diez años increíbles de risas y creatividad. Nunca olvidaré tu impecable entrega. Podías tomar una línea de diálogo y doblarla a tu gusto, dando como resultado algo tan completamente original e inesperadamente divertido que aún asombra. Y tenías corazón, fuiste generoso y compartiste con nosotros para que pudiéramos crear una familia entre seis extraños”.

Lisa Kudrow, quien interpretó a Pheobe Buffay en la ficción, compartió una vieja foto de ella con Perry agradeciéndole por su calidad humana y gestos como “aparecer en el trabajo cuando no estabas bien y ser completamente brillante”.

Courteney Cox, quien encarnó a Monica en la sitcom junto al personaje de Chandler de Perry, posteó un video con imágenes de algunas de sus escenas juntos. “Estoy muy agradecida por cada momento que pasé con vos, Matty, y te extraño todos los días”, escribió. “Cuando trabajás con alguien tan estrechamente como lo hice yo con Matthew, hay miles de momentos que desearía poder compartir”, remarcó la actriz.

Matt LeBlanc, por su parte, también se despidió del actor con una publicación en las redes sociales. “Fue un honor compartir con vos y llamarte mi amigo. Siempre sonreiré cuando piense en vos y nunca te olvidaré. Nunca”, concluyó.

