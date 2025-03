Jennifer Garner no estaría dispuesta a volver con Ben Affleck: “El sentimiento no es mutuo”

Horas después de que se filtrara la noticia de que Ben Affleck estaría dispuesto a retomar su relación con Jennifer Garner, una persona cercana a la actriz habló sobre los sentimientos de ella con respecto a su expareja y padre de sus tres hijos, de quien se encuentra divorciada desde 2018.

Según una fuente cercana, la artista no estaría interesada en reconstruir la pareja. “ El sentimiento no es mutuo” , le dijo esta persona al medio norteamericano Page Six. Además, contó que la protagonista de Si yo tuviera 30, que está en pareja con John Miller desde 2018, “es feliz” con su novio y “simplemente no tiene la cabeza en Ben”.

“Jen tiene una gran relación de coparentalidad con Ben, y ahí es donde se enfoca todo para ella en este momento ”, afirmó la fuente.

La expareja junto al menor de sus tres hijos, Samuel, saliendo de la Iglesia en Los Angeles Grosby Group

En el día de ayer, otra persona allegada a la familia le dijo a Page Six que Affleck “definitivamente estaría abierto a darle otra oportunidad a Jen si alguna vez llega el momento adecuado”, aunque reconoció que pensar en esa alternativa “no es realista en este momento de sus vidas”.

Affleck, quien recientemente se divorció de Jennifer Lopez, se encuentra en un periodo de transición personal y profesional. “Ben acaba de salir de un matrimonio y finalizó su divorcio, está muy ocupado con el trabajo y está concentrado en este nuevo capítulo de su vida”, explicó la misma persona.

Garner y Affleck estuvieron casados entre 2005 y 2015 y tienen tres hijos en común: Violet (19), Seraphina (16) y Samuel (13). Los actores se conocieron durante la grabación de la película Pearl Harbor y luego volvieron a actuar juntos en Daredevil: El hombre sin miedo. Y aunque en ese momento ella estaba casada y él comprometido, la química entre los dos fue imposible de ocultar. Después de un año de noviazgo, que lograron mantener lejos del ojo público, los actores se unieron en matrimonio en una ceremonia íntima en las Islas Turcas y Caicos.

Jennifer Garner y Ben Affleck, en el estreno de Daredevil The Grosby Group

Las adicciones de él finalmente terminaron haciendo daño en la pareja. “ Bebí de manera relativamente normal durante mucho tiempo. Lo que sucedió fue que comencé a beber más y más cuando mi matrimonio se estaba desmoronando . Esto fue en 2015, 2016 y, por supuesto, creó más problemas matrimoniales y terminó de destruirnos”, declaró hace un tiempo.

A pesar de la separación, los actores siempre han mantenido una buena relación y se han mostrado muy compinches en cada encuentro que tienen. Recientemente, fueron fotografiados riéndose y charlando con complicidad mientras celebraban el cumpleaños de su hijo menor en un parque de paintball en Los Ángeles. El actor fue retratado abrazando a la actriz cariñosamente por la cintura mientras ella apuntaba su pistola de paintball, un gesto que no pasó desapercibido. Aunque la expareja ha insistido en que su relación se centra en sus hijos, la complicidad entre ellos sigue generando comentarios.

Ben Affleck no descarta una reconciliación con Jennifer Garner, mientras disfrutan de salidas y muestras de cariño Grosby Group - x17/The Grosby Group

Durante una entrevista con Today, el actor definió a Garner como una “madre excelente” y admitió que todo hubiera sido un desastre sin ella. Cuando el periodista le preguntó si aún amaba su ex, Affleck respondió sin titubear: “Por supuesto, ella es maravillosa. Alguien que es la madre de tus hijos, va a ser la persona más importante y central en tu vida, y eso es bueno .”

Una fuente cercana a la familia indicó que Affleck y Garner han fortalecido su vínculo, especialmente tras el reciente divorcio del actor de Jennifer Lopez. “Se han venido apoyando el uno en el otro más que nunca”, aseguró la persona, agregando que la situación se intensificó con los incendios forestales de Los Ángeles que obligaron al artista a evacuar su casa en Pacific Palisades y refugiarse temporalmente en la residencia de Garner.

