El éxito de The Bear, su gran porte actoral, su presunto romance con Rosalía y su personalidad un tanto misteriosa son algunos de los condimentos que hoy colocan a Jeremy Allen White como el hombre del momento, que genera suspiros. El actor de 32 años ganó una gran popularidad en los últimos meses, y se posicionó como la estrella de las ficciones. Sin embargo, ahora explora un nuevo rubro: el modelaje. Recientemente, se presentó como modelo de ropa interior y causó furor.

La firma internacional Calvin Klein - de ropa interior - eligió a Jeremy Allen White como la figura de su nueva campaña de primavera 2024. Una terraza de la Nueva York natal del actor fue la locación elegida, ya que fue la inspiración para este lanzamiento en el que se buscó “mostrar su conexión con la ciudad y amplificar su energía empoderada en nuestros estilos más icónicos”.

Jeremy Allen White es el nuevo protagonista de una campaña de fotos (Foto Instagram @calvinklein)

En cuanto al resultado final de la producción, que fue compartido en las redes sociales de la reconocida firma, se trata de una serie de imágenes en las que el artista deja al descubierto sus tonificados abdominales; aspecto que hasta ahora era un tanto desconocido, debido al gran resguardo que mantiene sobre su vida privada. Por primera vez, se mostró con poca ropa y causó revuelo entre sus fans por la sensualidad que transmitió.

No solo se trata de una serie de fotografías que son la imagen de la campaña, sino que hay material audiovisual mientras camina velozmente por la terraza; mientras avanza, se quita la ropa hasta lograr mostrar el clásico calzoncillo de la marca. Una vez que logra dejar su cuerpo al descubierto, realiza diversos movimientos al escalar en andamios de la locación, hasta que finalmente descansa en un sillón.

Por supuesto que este material no pasó desapercibido en las redes sociales, y los fanáticos celebraron esta irrupción al mundo del modelaje, ya que demostró un nuevo talento frente a las cámaras, como ya lo hace en las diversas ficciones que protagoniza.

Jeremy Allen White causó suspiros (Foto Instagram @calvinklein)

Quién es Jeremy Allen White

A sus 32 años, Jeremy Allen White vive uno de los puntos culmines en su carrera. A partir del éxito de la serie The Bear, en la que interpreta a Carmy, un chef de elite que debe hacerse cargo del restaurante familiar, en el que debe resolver diversos asuntos pendientes, como también adaptarse a un lugar de trabajo totalmente distinto en el que demostraba su arte culinario.

Esta serie fue la que lanzó a la popularidad al joven, que desde sus 15 años se dedica a la actuación. Su primer gran salto fue en Shameless, donde ganó reconocimiento, que le abrió nuevas puertas actorales. Afterschool (2008), Bad Turn Worse (2013), After Everything (2018), The Rental conforman su lista de trabajos, en la que sus papeles fueron menores.

La pareja se mostró en New York Photo © 2023 The Image Direct/The Grosby Group TIDLA-21

Con respecto a su vida personal, mantiene un gran resguardo al respecto; sin embargo, es de público conocimiento que en mayo del 2023 se divorció de la también actriz Addison Timlin, con quien tuvo dos hijas durante sus cuatro años de amor. Desde entonces, es relacionado amorosamente con la cantante española Rosalía, al ser fotografiados juntos en situaciones cariñosas. Por el momento, no hicieron declaraciones al respecto.