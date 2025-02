A menos de un año de su casamiento, Jesica Cirio confirmó su separación de Elías Piccirillo: “Ahora sí”

A solo nueve meses de su casamiento , Jesica Cirio confirmó su separación de Elías Piccirillo . La modelo y conductora puso fin a su relación con el empresario después del escándalo judicial que involucra a su ahora expareja por una presunta estafa millonaria.

En conversación con la periodista Karina Iavícoli para el programa Intrusos (América), la mediática confirmó la ruptura: “Ahora sí estoy separada” , expresó en medio de una serie de mensajes. “El divorcio ya es un hecho y ella lo hará cuando tenga un poco de tiempo”, precisó la panelista. Además, la modelo negó conocer a Francisco Hauque, el denunciante de su ex. “Es mentira que conozco a los Hauque, no los conozco y no había ninguna relación entre las parejas”, afirmó.

El escándalo que envuelve a Piccirillo comenzó en el mes de enero cuando una pareja fue detenida con casi un kilo de cocaína y un arma en su vehículo. En un principio, la policía pensó que se trataba de un caso de violencia de género, pero la investigación tomó un giro inesperado cuando la jueza del caso detectó irregularidades en el procedimiento.

Francisco Hauque, uno de los detenidos, denunció que la causa fue creada para perjudicarlo y que todo estaba vinculado a una deuda de seis millones de dólares que Piccirillo mantenía con su entorno. La acusación se agravó cuando se conoció que el empresario reconoció la deuda ante un escribano público. Ante este panorama, la pareja acusada de narcotráfico fue sobreseída y el caso se reorientó hacia Piccirillo, quien ahora es investigado por la Justicia.

El periodista Paulo Kablan detalló en el programa A la Barbarossa (Telefe) que la jueza a cargo del caso revisó las pruebas y encontró inconsistencias en el accionar policial, lo que llevó a la liberación de Hauque y su pareja. A partir de allí, se inició una nueva investigación en la que también se analiza el rol de Jesica Cirio.

Ante las acusaciones en su contra, la conductora advirtió: “Me involucra en esto y no le va a salir gratis” , mencionó en los mensajes que envió a Iavícoli. Cirio insistió en que no tiene abogados porque no necesita defenderse de nada. “Mi buen nombre y honor solo se lo tengo que explicar a mi hija y a mis amigos. No necesito tener ningún abogado porque yo no hice nada . Y es mentira que yo ese día iba a ir a cenar al Palacio Duhau y se lo llevaron”, continuó explicando en relación con la detención de su ex.

En cuanto a por qué evita hablar del tema, Cirio explicó: “No hablo ahora frente a una cámara porque no tengo un jefe que me lo esté pidiendo”. Con estas palabras, la conductora sugirió que sus intervenciones mediáticas en el pasado, como ocurrió en el escándalo con su expareja Martín Insaurralde, fueron motivadas por pedidos del canal donde trabajaba.

Iavícoli también reveló que la modelo retomó el contacto con Insaurralde , padre de su hija, en un intento por restablecer un vínculo en buenos términos. “Está recuperando ahora su relación con Insaurralde por la hija. Empezó a hablar hace poco”, comentó la panelista en Intrusos.

En paralelo, la periodista Paula Varela señaló que Cirio podría emitir un comunicado para aclarar su situación. “Ella me dijo que no tiene absolutamente nada que ver con todo lo que viene pasando con su ex. Me informaron que habían allanado el domicilio no solo de Piccirillo sino también en el de Cirio. Pregunté dónde estaba ella, se había ido nuevamente a Uruguay. Ella está tratando de no estar acá en el país. Los allanamientos que ya se dieron están en secreto de sumario”, aclaró Varela.

Si bien ahora llegó la confirmación, desde hace un tiempo que se dice que Cirio y el empresario estaban atravesando una crisis. “Jesica no lo acusa de nada, aunque tomó distancia hasta que él arregle sus problemas“, había asegurado a LA NACIÓN una fuente cercana a la modelo y conductora hace dos semanas. Y además sumaba que Piccirillo se había ido del hogar familiar, pero como una decisión de ambas partes. “Ella no lo echó, fue algo que acordaron ambos”, habían señalado entonces. Sin embargo, con el pasar de los días, los problemas judiciales de Piccirillo fueron en aumento a la par de su alejamiento de Cirio.

LA NACION

Temas Jésica Cirio