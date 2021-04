Jimena Barón: “Nunca me llamaron ‘gato’ de una manera tan elegante”

Jimena Barón increpó al notero de Hay que ver, el programa de El Nueve, cuando le preguntó si sentía que en el último año había vivido muchas vidas. “Nunca me dijeron gato con tanta elegancia”, dijo la actriz y cantante. De todos modos, de inmediato se relajó, y le aseguró que era una broma.

Flamante jurado de La Academia, reality conducido por Marcelo Tinelli en breve se verá por El Trece como parte de ShowMatch, Jimena habló sobre su separación del Tucu López y la desvinculación de él como participante de ese certamen ¿Tuvo ella algo que ver con esa decisión? “No sé por qué se bajó de La Academia. Es una pena. Pero no me voy a hacer mala sangre. No tengo nada que ver; primero, porque no tengo poder para tomar decisiones; y si lo tuviera, no le sacaría el trabajo a nadie”, expresó.

Sobre el inicio del romance, dijo lo contrario a lo que alguna vez afirmó el Tucu, que la había conquistado con el emoji de un pulpo. “Nefasto, si. Lo hemos charlado. Me mandó un emoji de un pulpo, pero no funcionó. Pasaron dos años y una pandemia. El pulpo sucedió en el 2018”.

Por otro lado, Jimena contó que no se separaron de mala manera. “No quedo mal yo. Soy de las ex copadas. Si estuviste con alguien un tiempo de tu vida no podes desearle lo peor. Pero la separación es definitiva, sí”, aseveró tajante.

Jimena Barón se reencontró con Marcelo Tinelli y ya es jurado de La Academia - Fuente: Instagram

Barón también habló del romance de su ex y padre de su hijo Morrison, Daniel Osvaldo, con Gianinna Maradona, quien fuera su amiga durante años. “No me sorprendo. Hay que curtirse un poco más, hay gente que entiende las cosas más rápido y avanza. Yo estoy en un lugar iluso y me ocupo de mi hijo, mi casita, de bajárselo amablemente a su papá cuando viene a buscarlo, y después de saber si la pasó bien y nada más”, concluyó la artista.

