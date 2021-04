Jimena Barón, sobre su amistad con Gianinna Maradona: “Tuvo mucho que ver en mi vida, pero ya no”

Hace unas semanas, y luego de varios meses de mantenerse lejos del juego mediático y las redes sociales, Jimena Barón reapareció públicamente. Con muchos proyectos bajo el brazo (lanzó un nuevo tema y será jurado de “La Academia”, en ShowMatch), la cantante y actriz rompió el silencio y habló de todo: los motivos por los cuales cerró su Instagram, su reciente separación del Tucu López y la relación entre su examiga Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo.

“¿Por qué desapareciste?”, le preguntó Ángel De Brito sin filtro esta mañana en Los ángeles de la mañana. A pesar de ya haber expuesto algo en sus redes, la actriz contó los motivos de su decisión con lujo de detalles. “La razón fue que en pandemia estaba sin poder trabajar, fue un año particular en lo personal. Pasaron un montón de cosas, no estaba en mi mejor estado anímico, mental y un poco lo que estaba compartiendo en redes era solamente mi vida privada. Y todas las críticas directas a mi cuerpo, a mis decisiones, a mis maneras de ser mamá me empezaron a afectar de una manera que no me había pasado antes y dije: ‘Necesito un break’. Estaba muy sensible, muy vulnerable, muy inestable, con estados emocionales y mentales bastante desequilibrados”, indicó.

No es la primera vez que Jimena pasa por una situación así. En su adolescencia también tuvo ataques de pánico producto de problemas familiares bastante intensos. “Mi papá nunca estuvo, tuve muchos bardos. Ahí tuve unos episodios y me fui a Nueva Zelanda. Pensé que ya había pasado y a fines de 2019 todo esto volvió y estuve como bastante complicada con esta situación en 2020, por eso decidí irme hasta tener un trabajo que mostrar y que no solo opinen de mi vida”, comentó.

Jimena Barón explicó su inactividad en las redes sociales - Fuente: eltrece

En cuanto a las críticas recibidas a partir de su exposición, expresó: “No colaboraba a mi situación personal de mi vida. Cuando una persona está con ataques de pánico, angustia si hay un afuera que te faja y ataca. En ese momento yo era el mal ejemplo de todo, como madre, con mi cuerpo... Me tomé un tiempo y se me hizo larguísimo porque me sentí muy bien, muy resguardada”, confesó justificando su larga ausencia.

Su vuelta coincide justamente con el lanzamiento de “Flor de involución”, un tema que escribió en plena pandemia y que refleja a la perfección lo que sentía por entonces, y con la propuesta para ser jurado de “La Academia”, la nueva apuesta de Marcelo Tinelli. “El tiempo muerto me trajo inspiración para volver a escribir. Aparecieron cosas muy interesantes, además de ponerme bien con temas más profundos de salud (...). La canción la escribí en junio del año pasado y el video lo filmé a fines de febrero en Avellaneda, un domingo a las 5 de la mañana. Era un riesgo que se filtre, pero por suerte no pasó”, lanzó un tanto incrédula.

“El tema ‘Flor de involución’ surge porque era un momento de mi vida particular por todo lo que te estoy contando. La pandemia fue una gran oportunidad para hacer un viaje interior y yo sentía que iba para el otro lado, me sentía una fracasada. Me sentía involucionando. Pero ese fracaso terminó siendo la evolución más poderosa, como una ironía donde crecemos los más fuertes”, agregó.

Sobre cómo fue volver a exponerse, destacó el cariño recibido por sus seguidores. “Volver fue una ola de amor enorme, una catarata de buena onda desde el primer ‘Hola’ que puse”, confesó quien no se define como una “influencer”. “Trabajé 24 años para que me digas influencer. Yo no influyo en la vida de nadie. Me da mucho miedo eso porque si tengo influencia en el otro es como que tenés que hacer todo bien, y yo me mando muchas cagadas”, lanzó al tiempo que aseguró haber perdido mucho dinero en este parate. “Frené un año y encima me fui de las redes. Me ofrecieron las mejores cosas de mi carrera y yo era una paciente en rehabilitación pidiendo que me tengan paciencia. Entendí que era una inversión para mí rechazar eso, para ponerme bien”, aseveró.

La Academia

Entre sus próximos proyectos laborales, se viene uno muy poderoso: ser jurado de “La Academia”, el nuevo reality de talentos de Marcelo Tinelli. “Me habían llamado para el ‘Bailando’, para reemplazar a Pampita cuando se fue de vacaciones. Y después me llamaron el año pasado para el ‘Cantando’, en un año que era un caos para mí. Ahora te voy a ser sincera: me sigue pareciendo una locura haber aceptado, pero me iba a hacer muy mal a la cabeza seguir quedándome en casa porque ya extraño mucho a la gente. Me siento bien, ya soy yo de nuevo y necesito hacer algo porque soy muy intensa”, confesó.

Jimena Barón será parte del jurado de #LaAcademia​ - Fuente: eltrece

Tras asegurar que dudó mucho si aceptar o no, la actriz advirtió cómo será puntuando a los participantes. “Yo soy malvada, no tengo filtro. Si me copo, me copo, y si no menos veinte. Tenía miedo que Marcelo me llame para ser buena y dulce, porque no lo soy. Pongo caras, no pudo disimular. No tengo ninguna intención de ser buena”, aclaró generando mucha expectativa sobre su labor como jurado.

Enseguida, De Brito aprovechó la ocasión para preguntarle cómo está la relación con Marcelo Tinelli luego del cruce que mantuvieron cuando el conductor quiso convocar a Daniel Osvaldo para el “Bailando”, en 2019. “Lo resolvimos en privado, tuvimos una charla. Fue para los dos una situación fea porque nos queremos mucho, soy muy amiga de la familia. Cada uno entendió qué paso y desde donde cada uno hizo lo que hizo. Hablamos bastante. Fue una explosión importante, fue un tema delicado y me sentí tocada en una fibra interna”, sostuvo.

Pasado, ¿pisado?

En tren de seguir aclarando cosas, Jimena también aprovechó para desmentir las versiones que aseguran que “El Tucu” López (su última ex pareja) se bajó del certamen por su culpa. “Es hermoso, súper talentoso, mirá que va a estar deprimido por la separación (...). No sé por qué se bajó, no tengo idea. Lo único que se me puede ocurrir es que puede tener alguna oferta como conductor, pero no lo sé. Yo no lo bajé, nunca me metería con el trabajo de nadie ni hubiera tenido problema que él esté. Lo que sí se es que ShowMatch no es un programa para ir con dudas”, opinó.

E inmediatamente reveló cómo terminaron las cosas entre ellos. “Yo no iba a ir con el cuchillo, lo iba a puntuar como a cualquier otro participante. No tengo nada que mezclar porque no pasó nada malo, está todo más que bien”, aclaró.

Mientras asegura que por el momento no quiere más compromisos, Barón hizo referencia a su fallida convivencia con Osvaldo durante la pandemia. “Te puedo dar el número de mi psiquiatra para que te explique. Todavía hay cosas que no entiendo, si me justifico digo que fue la maldita pandemia, el encierro. Yo vivo en un departamento muy pequeñito y apareció él con la casa grande, la huerta y bueno…”, recordó muy arrepentida.

“Yo me sentía como más canchera porque había hecho el proceso ‘tonta-cobra’. No me replanteé cosas en ese momento. Sí te vuelven un millón y medio de recuerdos y cuando el ser humano opuesto decide ser divino, traerte buenos recuerdos y encandilarte hay una situación complicada ahí. Lo ves a tu hijo, estaba también la bronca de lo que podía ser y no fue. Fue raro”, reflexionó mientras aseguró que el futbolista fue el único ex con el que reincidió.

Jimena Barón, sobre su amistad con Gianinna Maradona: “Tuvo mucho que ver en mi vida, pero ya no”

Antes de terminar, el periodista le preguntó por la relación entre el padre de su hijo y Gianinna Maradona, que fue confirmada hace unos días por los protagonistas. “No me voy a meter porque hoy no tiene nada que ver conmigo. Gianinna tuvo mucho que ver en mi vida, pero ya no, no tiene sentido que me meta . No corresponde y lo que puedo llegar a sentir no lo haría público, queda para mí. A Dalma la quiero muchísimo, somos muy amigas”, reveló, además de admitir que se enteró de este romance “por los medios”.

LA NACION