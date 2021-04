La preocupación de Jimena Barón: “No entiendo qué hay que hacer con los hombres”

La cuarentena le trajo a Jimena Barón una reconciliación fallida con su ex, Daniel Osvaldo y, posteriormente, un intento amoroso -que terminó en tropiezo- con el conductor “Tucu” López. Ahora, en una entrevista con Los Ángeles de la Mañana (eltrece) la actriz confesó que no sabe cómo mantener una relación con un hombre.

“Se habló mucho en LAM de las apps de citas, y te escuché que tenés una, pero de afuera”, le consultó Maite Peñoñori. “No, hablo. Nunca en mi vida va a pasar nada, menos en pandemia. O sea, no tiene ningún sentido. Nada, está difícil. Y no solo por mí. Por conversaciones con amigas solteras, está muy complicado. El hombre está como…”, afirmó Jimena. “Yo no entiendo qué hay que hacer con los hombres, si tengo que ser menos salvaje, y por ahí como bajar el lado sexual. Pero cuando le hablás de tu mascota, de cuando eras niña, tampoco… No entiendo qué hay que hacer. Así que, por ahora, nada”, confesó resignada la jurado de La Academia.

“Además, las apps de citas para vos debe ser re difícil, porque no te creen”, le preguntó la periodista. “No, porque tenés que estar como con unas verificaciones, es una app medio rara. Pero chicos, no, y ya voy como un mes y medio, casi dos ¿Viste cómo corro? No paro”, concluyó Jimena.

En los próximos días, la artista debutará en su rol de jurado en la nueva apuesta de LaFlia, junto a Hernán Piquín, Pampita y Ángel de Brito. Entre otros, deberá puntuar a Sofía “Jujuy” Jiménez. La decisión de sumarse a este proyecto generó sorpresa luego de que rechazara en 2019 la posibilidad de hacer un reemplazo en el Bailando por un Sueño, alegando “diferencias” con Marcelo Tinelli.

LA NACION