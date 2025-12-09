Tiene ciudadanía americana, se volvió viral por escapar corriendo del ICE y ahora contó qué sucedió: “Entré en pánico”

Una ciudadana estadounidense huyó del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) cuando varios agentes la persiguieron en un vehículo hasta su casa. La mujer, de 23 años, contó que los oficiales no se identificaron y que comenzó a correr porque “entró en pánico”.

Por qué huyó del ICE y la Patrulla Fronteriza si tiene estatus legal

Jacelynn Guzmán protagonizó unas imágenes captadas en la entrada de su vivienda en Marrero, un suburbio de Nueva Orleans, en Louisiana. La joven fue registrada por las cámaras de seguridad mientras corría para ingresar a su casa al tiempo que agentes del ICE y la Patrulla Fronteriza la perseguían.

El suceso tuvo lugar el jueves 4 de diciembre, cuando Guzmán se aproximó a una tienda cerca a su hogar y una camioneta todoterreno se detuvo frente a ella, según relató a CNN. Al no ver la identificación del vehículo y observar cómo agentes enmascarados se acercaban a ella, decidió huir.

“Entré en pánico”, expresó Guzmán. Y detalló: “Mi primer pensamiento fue por mi hija y que, por ella, necesitaba volver a casa”.

La joven relató que los oficiales le insistieron en que se acercara a ellos, al repetir de forma reiterada: “Venga aquí, señora, por favor“. En ese momento, Jacelynn indicó que advirtió que se encuentra de forma legal en Estados Unidos y que posee la ciudadanía estadounidense.

“El agente me respondió algo como: ‘Sí, lo sé. Venga aquí igual’”, contó al medio citado. Al desconocer el operativo y no sentirse segura con las identificaciones de los oficiales, la joven decidió huir cuando vio a un segundo vehículo acercarse y corrió hasta la entrada de su casa en Nueva Orleans.

El temor de la ciudadana estadounidense en la persecución del ICE y la CBP

Las agencias migratorias incrementaron su presencia en Louisiana en las últimas semanas, a cargo del jefe de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino. Además de los operativos de ese tipo, el padrastro de Guzmán sintió miedo al ver la escena de persecución de la joven por otros motivos.

El padrastro de la joven, Juan Carlos, salió a la entrada para conocer qué sucedía Captura/CNN

“Pensé que la iban a secuestrar", precisó en diálogo con el medio citado. El hombre salió a la entrada de la casa cuando los agentes se presentaron allí. Y cuestionó: “¿Cómo vas a cooperar con ellos cuando te están persiguiendo?“.

Qué dijo el DHS sobre la persecución de la ciudadana americana por parte del ICE y CBP

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) compartió un comunicado un día después del operativo, el viernes 5 de diciembre, a través de X.

El DHS señaló que buscaba a una mujer que presentaba parecidos físicos con Guzmán X/@DHSgov

"La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos estaba llevando a cabo una operación de control migratorio, dirigida contra un extranjero ilegal delincuente, previamente acusado de robo grave y condenado por posesión ilegal de propiedad robada", señaló el organismo.

El DHS dijo que los agentes vieron a una mujer que coincidía con la descripción de su objetivo, pero que, al llegar a la vivienda, determinaron que no se trataba de la misma persona.

En tanto, el organismo federal puntualizó que “los agentes se identificaron” y que, posteriormente, se retiraron de la zona, donde no se realizó ningún arresto.