Jimena Buttigliengo, señalada como tercera en discordia entre Zaira y su marido, aseguró: “Nunca me metería en el medio de una relación”

Tras asegurar que Zaira Nara y Jakob Von Plessen están efectivamente separados, en el día de ayer en Socios del espectáculo dieron a conocer el nombre de la supuesta tercera en discordia con la que Von Plessen habría engañado a la modelo en París cuando estalló el polémico WandaGate. Enojadísima, Jimena Buttigliengo salió a desmentir esa información y aseguró no conocer al hombre de campo.

Según las panelistas del ciclo de eltrece, la primera fuerte crisis entre Zaira y Jakob ocurrió como coletazo del famoso WandaGate. Primero, se dijo que el marido de Zaira era el hombre que encubrió al jugador del PSG mientras éste se encontraba con Suárez en un hotel parisino.

Esta información molestó a la conductora, quién sintió una fuerte traición hacia su familia. Sin embargo, todo empeoró cuando comenzaron a circular rumores de que Von Plessen no habría estado solo mientras hacía de “campana” sino con una famosa modelo argentina radicada en Francia.

“Me tengo que remontar al WandaGate, cuando Jakob le hace de ‘campana’ a Icardi para que se encuentre con la China. Yo ya venía dando pistas de que él no habría estado solo en ese momento. La información que yo tengo es que estuvo con una persona a quien conoce desde hace muchísimos años y con quien siempre tuvo encuentros intermitentes; inclusive desde antes de conocerla a Zaira”, reveló Karina Iavicoli en el programa conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich.

Sin embargo, según su información en octubre pasado ese vínculo se habría reactivado cuando Jakob estaba de visita en la casa de sus cuñados en París. “Cruzaron unos mensajes y se habría encontrado con ella y ese habría sido el detonante de su separación” , contó la panelista mientras revelaba que la mujer en cuestión era una modelo cordobesa casada con dos hijos. “Jakob habría estado con Jimena Buttigliengo, una modelo muy conocida argentina que está en pareja con el fotógrafo Willy Rizzo”, develó ante el asombro de sus compañeros.

Al conocer estos dichos, Buttigliengo salió a desmentir la información este viernes en Mañanisima , el ciclo de Carmen Barbieri en Cuidad Magazine. “Dejen de inventar cosas que no son. No la conozco a esta persona (en referencia a Von Plessen), no tengo ni su teléfono”, comentó enojadísima la modelo.

Jimena Buttigliengo vive en París con su pareja, Willy Rizzo, y sus dos hijos Gentileza mk´ comunicación

Y enseguida, aclaró que no sólo tiene muy buena relación con Zaira Nara sino que esas versiones podrían afectar su situación sentimental actual. “Con Zaira somos amigas, nunca me metería en el medio de una relación. Por favor aclaren todo porque yo no quiero tener problemas en mi familia. Lo pido por favor ”, volvió a repetir con un tono serio.

Para que no queden ningún tipo de dudas, la modelo hizo un descargo en sus redes sociales donde apuntó directamente contra Luli Fernández y Karina Iavicoli . “Cuando te despertás en un país (Francia) y todo el mundo está inventando cosas que nada que ver sobre mí y mi nombre en mi país (Argentina). Zaira no conozco a tu marido, no lo vi nunca en mi vida. Luli Fernández dejá de inventar historias que no son. Karina Iavicoli hablen de cosas importantes de verdad y dejen de hacer lío entre las familias”, escribió furiosa en una historia de Instagram que luego misteriosamente borró.