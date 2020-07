JK Rowling, otra vez envuelta en una polémica por sus dichos sobre tratamientos hormonales Fuente: Archivo

Las declaraciones de JK Rowling en Twitter siguen generando polémica. A lo largo del año, la autora de la saga literaria Harry Potter se ha expresado a través de sus redes sociales sobre diferentes tópicos relacionados a cuestiones de género , brindando opiniones que fueron consideradas como transfóbicas . En los últimos días, la escritora habló sobre tratamientos hormonales, y una vez más, quedó en el ojo de la tormenta.

Rowling aseguró que día a día ignora amenazas de muerte y tuits falsos sobre ella misma que se publican, pero que tiene ciertos límites en cuanto a tópicos que la conciernen. "Cuando mentís al hablar sobre lo que yo creo sobre medicaciones relacionadas a la salud mental, y cuando tergiversás el punto de vista de una mujer trans por la cual solo siento admiración y solidaridad, cruzás una línea", comenzó escribiendo.

"He escrito y hablado sobre mi propia salud mental y los desafíos que enfrento, que incluyen TOCs, depresión y ansiedad. Lo hice recientemente en un ensayo llamado 'Guerra TERF'", continuó. "He tomado antidepresivos en el pasado y me han ayudado, pero muchos profesionales de la salud están preocupados debido a que jóvenes que luchan contra situaciones relacionadas a la salud mental están siendo llevados a consumir hormonas y realizarse operaciones que no serían favorables para ellos".

"Muchos, entre los que me incluyo, creemos que estamos siendo testigos de una terapia de conversión que afecta a los jóvenes gay, a quienes se los lleva a atravesar un camino de medicación que puede resultar en la pérdida de la fertilidad o la deficiencia sexual", agregó la escritora británica. "Estas preocupaciones fueron expuestas en un documental difundido por la BBC sobre la clínica Tavistock".

Junto a sus palabras, Rowling fue compartiendo algunos links a videos y noticias relacionadas al tópico. "Como dije muchas veces, la transición puede ser la respuesta para algunos, pero no para todos".

"Recién ahora se puede ver el efecto a largo plazo en la salud del consumo de hormonas. Estos efectos están generalmente minimizados o negados por los activistas trans", agregó al compartir testimonios de profesionales y la visión de Sophie, una chica trans que asegura que el consumo de hormonas en adolescentes tiene serias consecuencias y que las mismas son usadas como paliativo, ignorando otras cuestiones de fondo.

Una serie de declaraciones de Rowling asegurando que las mujeres trans no son mujeres a comienzos del 2020, llevó a que varios de los actores de la adaptación cinematográfica de la saga Harry Potter salieran a hablar en su contra. A principios de junio, el tema recrudeció cuando al compartir un artículo que lleva por título "Opinión: creando un mundo post-Covid-19 más igualitario para la gente que menstrúa" la escritora ironizó: "Esa gente que menstrúa solía tener un nombre". En uno de sus últimos posteos en Twitter, indicó: "Si el sexo no es real, no hay atracción hacia el mismo sexo. Si el sexo no es real, la realidad vivida de las mujeres a nivel mundial se borra. Conozco y amo a las personas trans, pero borrar el concepto de sexo elimina la capacidad de muchas personas de discutir sus vidas de manera significativa. No es odio decir la verdad".

Luego de que recrudeciera la ola de críticas en su contra y de que miles de fans decidieran dejar de seguirla en las redes, Rowling publicó una carta en la que asegura estar "al lado de los valientes hombres y mujeres, homosexuales, heterosexuales y trans que defienden la libertad de expresión, los derechos y la seguridad de los más vulnerables de la sociedad: jóvenes gays, adolescentes frágiles y mujeres que desean retener sus espacios de un solo sexo". Sin embargo, en el mismo escrito reforzó su idea de circunscribir la identidad de género a la condición biológica.