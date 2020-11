Johnny Depp perdió el juicio por difamación contra The Sun

Johnny Depp perdió el juicio con The Sun Fuente: Archivo - Crédito: Shutterstock

Luego de un juicio muy mediático, en donde se expusieron detalles de la turbulenta relación de los exesposos Johnny Depp y Amber Heard, el Tribunal Superior del Reino Unido falló en contra del actor en la demanda que había presentado contra de The Sun por difamación, según informó la prensa británica. El protagonista de Piratas del Caribe había iniciado acciones legales contra el medio, ya que en un artículo publicado en abril de 2018, "lo había presentado como violento" y daba por hecho que había golpeado a su exmujer, algo que él niega rotundamente.

Durante el mes de julio, el Tribunal se reunió durante tres semanas a escuchar los relatos tanto del actor como de la actriz, quienes ahondaron en detalles sobre su relación. Así salieron a la luz desde los problemas con las drogas del actor hasta algunas infidelidades de la actriz, incluso también hablaron de las violentas peleas que mantuvieron.

Mientras que la defensa del grupo editor de The Sun, News Group Newspapers (NGN), y su director ejecutivo, Dan Wootton, se respaldó en 14 acusaciones de violencia contra el actor entre principios de 2013 y mayo de 2016; Depp sostuvo que las afirmaciones del periódico habían dañado su carrera y que necesitaba limpiar su imagen. Si bien hasta el último momento, el medio británico intentó lograr que se archivara la querella por difamación, al argüir que Depp había ignorado una orden del Tribunal que le instaba a comunicar una serie de mensajes en los que habría pedido drogas a su asistente; el juez Andrew Nicol permitió proseguir con el juicio.

Las revelaciones

En esas duras semanas, Depp reconoció que tenía problemas con las drogas y que en el tiempo en que estuvo casado con Heard, de 2015 a 2017 se "drogaba tanto" que no estaba en condiciones de lastimar a nadie. Además su relato contó con el apoyo de dos de sus exparejas, Vanessa Paradis y Winona Ryder. Asimismo calificó a Heard como "calculadora", "narcisista" y "sociópata deseosa de destruir su vida". Los abogados dijeron que la actriz de Aquaman "pintó lesiones", "manipuló fotografías" y "destruyó propiedades que luego fotografiaron" para conseguir notoriedad.

En tanto Sasha Wass, abogada del diario The Sun, enunció que Depp era "un adicto sin remedio que perdía el control y la capacidad de contener su ira de forma repetida" y estaba "sujeto a cambios irracionales y a patrones de conducta anormales, que no se daban cuando estaba limpio y sobrio". Cuando perdía la conducta, reveló la letrada, se autodenominaba "el monstruo". Heard en el Tribunal aseguró que ella tenía esperanzas de que se desintoxicara. "Yo lo quería, no quería perder eso", reveló la actriz en el juicio.

Según Amber, Johnny la llamaba "puta" y "zorra" y reconoció haber sido golpeada fuertemente en 2015 e incluso dijo que su esposo en ese momento intentó estrangularla con una corbata. La actriz admitió haberle pegado a su marido una vez cuando él intentó agredir a su hermana, que también acudió al juicio.

Un segundo round

No conforme con este juicio, Depp se prepara por un segundo round en los Estados Unidos. El actor presentó una denuncia contra su ex por describir presuntos abusos y amenazas de muerte en un artículo publicado en The Washington Post unos meses después de llegar a un acuerdo de divorcio. Aunque no se menciona su nombre, el artículo firmado por Heard se llama "Hablé en contra de la violencia sexual y me enfrenté a nuestro odio cultural". Lo que despertó la ira de Depp.

Los actores se conocieron durante el rodaje de Diario de un seductor en 2011 y se casaron en 2015. En 2017 empezaron el proceso de divorcio.

