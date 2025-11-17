Johnny Depp visitó La Bombonera: fue a ver el partido de Boca y tuvo un encuentro con Juan Román Riquelme

El domingo por la noche, Johnny Depp asistió al partido que Boca Juniors disputó frente a Tigre en La Bombonera por la última fecha del torneo local y fue parte del público que colmó el estadio. El actor, que está de visita en la Argentina, apareció en un palco acompañado por Verónica Lozano y Jorge “Corcho” Rodríguez. Su presencia en el estadio fue uno de los hechos más comentados de la noche, sobre todo porque se da días después de la visita de Dua Lipa y Noel Gallagher.

A través de su cuenta oficial, el cuadro xeneize difundió una imagen del presidente del club, Juan Román Riquelme, junto a Depp y una camiseta personalizada con su nombre y el número 10. Además, en la previa del partido, circuló un video publicado en el que se escucha al actor alentar por el club: “Dale Boca”.

Johnny Depp junto a Juan Román Riquelme viendo al puntero del campeonato 💙💛💙 pic.twitter.com/wfRhJnxceE — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) November 17, 2025

En varios momentos del partido, las cámaras enfocaron al actor de Hollywood y su asistencia al encuentro que finalmente ganó Boca por 2 a 0, se viralizó en redes sociales.

El clima en torno a la Bombonera ya venía marcado por la aparición de otras celebridades en los últimos días: Dua Lipa había presenciado el Superclásico una semana antes, mientras que Noel Gallagher también pasó por el estadio de Boca en la previa de sus dos shows agotados en El Monumental de Núñez, de River.

Según pudo saber LA NACION, el protagonista de Piratas del Caribe continúa en el país luego de haber llegado el lunes para cumplir con compromisos vinculados con la avant première de Modigliani, tres días en Montparnasse, su nueva película como director. A partir de ese evento, su agenda se convirtió en una sucesión de actividades públicas y distintas apariciones que generaron repercusión mediática.

Johnny Depp en exclusiva con #ElCanalDeBoca en su visita a La Bombonera 💙💛💙. pic.twitter.com/mmlXGPBYOH — El Canal De Boca (@ElCanaldeBoca) November 17, 2025

La visita incluyó una entrevista en Cortá por Lozano, donde estuvo como invitado especial. Allí habló sobre la película, mencionó amistades dentro de Hollywood y, en un tramo que llamó la atención de los espectadores locales, contó su fanatismo por las empanadas argentinas. Al finalizar la grabación en el estudio de Martínez, salió por la puerta principal y se acercó a saludar a los admiradores que lo esperaban desde hacía horas. Firmó autógrafos, se tomó fotos y respondió a los llamados entre gritos y celulares grabando.

Ese mismo día, por la noche asistió a la avant première organizada en un complejo de cines de Palermo, donde se presentó como figura central ante un auditorio colmado de invitados y personalidades del ambiente artístico. En paralelo, se multiplicaron las menciones en redes sociales, donde también comenzaron a circular registros de su paso por distintos puntos de la ciudad.

Johnny Depp demostró sus habilidades musicales en una inesperada improvisación que llevó a cabo en unas de las noches que estuvo en Buenos Aires

El miércoles, el actor viajó a La Plata, donde fue recibido por el intendente Julio Alak en una ceremonia en la que recibió la llave de la ciudad. El encuentro se llevó a cabo en el Palacio Municipal, con gran presencia de seguidores en las inmediaciones de la Plaza Moreno. Tras el acto oficial, Depp salió al balcón para saludar al público y luego se dirigió al Teatro Coliseo Podestá, donde ofreció una masterclass ante estudiantes, fanáticos y periodistas.

La agenda del actor incluyó también momentos alejados de lo estrictamente institucional. Depp cenó el jueves en El Mercado, el restaurante del Faena Hotel, junto a Corcho Rodríguez. Tras la cena, se trasladaron al living del hotel, donde estaba tocando Lola and Bon Bon Club. Invitado por el clima distendido, se sumó a improvisar música junto a los integrantes de la banda, en un episodio que sorprendió a los presentes por la informalidad del momento.