Johnny Depp ya está en la Argentina: todas las fotos de su llegada al país

En un vuelo privado procedente de Los Ángeles y en medio de un fuerte operativo de seguridad, Johnny Depp llegó ayer a la Argentina. La estrella de Hollywood aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza por la tarde y luego de realizar los trámites correspondientes, dejó el lugar a bordo de una camioneta. En la puerta, un grupo de fans lo recibió con carteles de bienvenida.

El actor, director y músico estrenará en Buenos Aires Modigliani, tres días en Montparnasse y mañana irá a La Plata, donde el intendente local, Julio Alak, le otorgará la distinción de “visitante ilustre”.

Johnny Depp recién llegado al país con su emblemático look GROSBY GROUP

Johnny Depp se dejó ver con un look que ya es un clásico: pañuelo al cuello, sombrero de ala ancha y lentes negros GROSBY GROUP

Depp despegó de Los Ángeles alrededor de las 9 de la mañana y luego de un vuelo sin escalas llegó al país a las 17. Para el viaje, el protagonista de Piratas del Caribe eligió un look cómodo y casual que ya es un clásico de su guardarropa: un jean, un buzo de algodón gastado, una campera de cuero, un pañuelo en el cuello, un sombrero de ala ancha y lentes negros. Sobre el hombro izquierdo, se destacó su guitarra, a la que trasladó en una funda roja.

Una vez que completó los trámites migratorios, el actor fue custodiado hasta la salida, donde el empresario Jorge Corcho Rodríguez lo esperaba a bordo de una camioneta negra. Del operativo participaron policías de civil, tres agentes de seguridad y el guardaespaldas del actor, quien llegó junto a él desde Los Ángeles. Todos ellos se trasladaron en otra camioneta negra.

A Johnny Depp lo recibió un fuerte operativo policial que lo acompañó en cada uno de los trámites que tuvo que realizar GROSBY GROUP

Sin soltar su guitarra en ningún momento, Depp se subió a la camioneta en donde lo esperaba su amigo Jorge Corcho Rodríguez GROSBY GROUP

Depp fue directo a la casa de Corcho Rodríguez, quien -como en febrero de este año- lo alojó en su casona de San Isidro. Luego de disfrutar de una noche tranquila, hoy al mediodía el actor arrancará con sus compromisos laborales: primero visitará el living de Cortá por Lozano, el ciclo de Telefe de Verónica Lozano, y por la noche será la figura estelar de la avant première de Modigliani, tres días en Montparnasse, que tendrá lugar en el complejo Cinemark Palermo.

Luego de pasar junto a un grupo de fans que lo recibió con carteles de bienvenida, Depp fue a la casa de Rodríguez, quien lo hospedó GROSBY GROUP

Mañana, el actor se trasladará a La Plata, donde será recibido por el intendente local, Julio Alak, quien le otorgará la distinción de “visitante ilustre” de la capital de la provincia.

Según pudo saber LA NACION, el artista recorrerá el tradicional Centro Municipal de las Artes Pasaje Dardo Rocha, reconocido por su valor histórico y patrimonial. Luego, la nutrida agenda del actor en La Plata continuará con su visita al Teatro Coliseo Podestá, donde se desplegará una alfombra roja para recibirlo junto al actor italiano Riccardo Scamarcio, protagonista de su film. El evento reunirá a distintas autoridades, invitados especiales y figuras del ámbito artístico.

El objetivo es que en ese coliseo platense los artistas otorguen una masterclass abierta y protagonicen una entrevista pública -también realizada por Verónica Lozano-, en un formato que combinará conversación y proyección cinematográfica, añadieron las fuentes consultadas.

Un film especial para Depp

Riccardo Scamarcio en Modigliani, tres días en Montparnasse, la nueva película de Depp

Modigliani, tres días en Montparnasse es la segunda apuesta de Depp como director luego de The Brave, el film que en 1997 también escribió y produjo y que lo reencontró con Marlon Brando en uno de los últimos trabajos de su vida. Pero también es, para el actor, uno de los primeros proyectos desde la batalla judicial que lo enfrentó a su exesposa, Amber Heard, en 2022: ella lo acusó de abuso doméstico y él la demandó por difamación. Depp finalmente ganó el caso y de a poco logró limpiar su imagen.

Si bien Depp definió a Modigliani como una persona “exactamente opuesta”, -”yo adoro el rechazo”, confió-, el actor encontró algunos puntos en común con el protagonista de su film. “Mi educación no fue como la de Modigliani, pero entiendo las dificultades que hay que superar, ya sea escalando una escalera o una pared, para llegar a un punto donde uno se gana el respeto. Lo entiendo en el sentido de que se mantuvo fiel a su estilo particular, que era demasiado brutal para la época”, aseguró Depp durante una entrevista con The Hollywood Reporter.