Jorge Rial habló de su vuelta a la TV, de Mirtha Legrand y de la intención de su hija Morena de incursionar en política

“Mientras esperamos que debute Messi, ¿qué quieren preguntar?”, fue la invitación que Jorge Rial hizo ayer a su más de un millón de seguidores en Instagram para “dialogar” sobre distintos temas de actualidad mientras el fútbol mundial estaba atento al primer partido del rosarino en el Paris Saint-Germain.

Claro, las preguntas no se hicieron esperar y fueron de lo más variadas, desde su posible regreso a la televisión hasta dónde estaba Romina Pereiro actualmente, pasando por cuestiones de la realidad argentina y de la intenciones de su hija Morena de incursionar en la política. Y Rial no dudó en contestar ninguna.

“¿Volvés a la TV el año que viene?”, lanzó un seguidor. Y Rial, quien decidió abruptamente dar por terminado su programa TV Nostra (América) y se dedica actualmente a su ciclo de radio Argenzuela, sembró la intriga: “El año que viene, tal vez”.

Sobre la posibilidad de unirse a propuestas como MasterChef, su respuesta fue rotunda y clara: “No”. “¿Estás con ganas de volver con un programa de juegos?”, quiso saber otro seguidor. “Todavía no tengo ganas de nada en la tele, pero ya va a aparecer”, señaló.

Luego de comentar que no extraña en nada su participación en Intrusos, agregó: “Cerré mi etapa de veinte años brillantes marcando la agenda del espectáculo. Hoy mi energía está en otro lado”. Y aseguró “querer” a Adrián Pallares y a Rodrigo Lussich: “Los elegí en su momento para estar en Intrusos y los banqué en la conducción cuando querían a otros. Y no me equivoqué”, agregó. Además negó que le hubiese gustado que Luis Ventura tomara el mando del popular ciclo y se refirió a su relación con su excompañera Marcela Tauro: “A la Negra la quiero”, sostuvo.

Rial criticó los festejos en Olivos @jrial

Por otro lado, el periodista opinó sobre el supuesto declive de la época de oro de la televisión argentina. “Es otra época. Más barata y con menos figuras. Distinta”, consideró, al tiempo que se refirió a la vuelta de dos divas de la pantalla chica, Mirtha Legrand -que este fin de semana volvió a ponerse al frente de su programa- y Susana Giménez, quien regresó a la Argentina y esta semana estará en Telefe Noticias. “¿Qué opinás de que volvió Susana?”, preguntaron. “¿A Argenzuela? ¿Volvió?”, lanzó irónico.

“¿Viste a Mirtha? ¿Qué te pareció el programa?”, quisieron saber sus seguidores. “Vi un poco, Mirtha es la única diva que tenemos y es un gusto verla otra vez en la tele”, retrucó el conductor, quien también consideró que el “destino de Juana Viale” es “volver el fin de semana que viene”.

Por otro lado, varios usuarios quisieron conocer el punto de vista de Rial en relación con los aspirantes a presidente de la Argentina y también quisieron conocer su opinión sobre la intención de su hija, Morena Rial , de incursionar en política en los próximos años. “¿Qué te parece que tu hija Morena se meta en política?”, le consultaron. “Dejate de joder”, respondió el conductor sin medias tintas.

El exabrupto de Jorge Rial ante una pregunta de sus seguidores @jrial

Rial consideró poco probable que Mauricio Macri vuelva a ser presidente y, sobre él, dijo que ya no son amigos. “Lo fue, pero me demostró la clase de persona que era. Lo conozco bien. Es peor de lo que dicen, por eso dejamos de ser amigos”, señaló tajante.

El conductor también habló del actual presidente, Alberto Fernández, y de la polémica generada por los festejos en Olivos durante el aislamiento obligatorio. “Un espanto, no hay mucho que discutir ni justificar” , expresó, y se refirió al supuesto embarazo de la primera dama, Fabiola Yáñez. “Está embarazada, pero todavía están esperando para confirmarlo oficialmente”, dijo después.

Tras comentar que “ni en pedo” se lanzaría a la política, opinó sobre el proyecto de Javier Milei y la formación a la que representa. “No coincido en nada. No me gusta la agresividad de Milei, pero reivindica la militancia de los jóvenes. En el lugar ideológico que sea”, señaló. Y ante una pregunta sobre “el volantazo de Vidal a CABA”, dijo: “Capital es el principado del PRO. Será difícil que pierdan, pero el volantazo de Vidal traerá consecuencias”, vaticinó.

Por otro lado, Rial se mostró “muy feliz” con su presente familiar junto a su esposa Romina Pereiro, quien viajó por turismo a Puerto Madryn. Además afirmó que le gustaría convertirse nuevamente en abuelo y que mantiene una buena relación con sus hijas mayores.

LA NACION