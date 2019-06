Jorge Rial publicó una sugerente foto junto a Romina Pereiro

La pareja continúa disfrutando su luna de miel en Italia Fuente: Archivo - Crédito: Instagram

5 de junio de 2019

Protagonistas de uno de los enlaces matrimoniales del año, Jorge Rial y Romina Pereiro continúan disfrutando de su luna de miel en Italia. A través de sus redes sociales, la pareja comparte sus momentos románticos, paseando por diversas locaciones de la Costa amalfitana, posando en paisajes soñados y descubriendo algunas curiosidades del país europeo.

Pereiro, que además de ser conductora es nutricionista, aprovecha cada ocasión para indagar en materias culinarias y alimenticias. Por eso, posteó una foto en la que se la ve en una verdulería y aprovechó para dejarle un mensaje a sus seguidores: "Cuando visito lugares nuevos, me gusta recorrer mercaditos para conocer alimentos diferentes. Acordate que el secreto de una buena alimentación es la variedad y el equilibrio. Para eso, es importante que incorpores alimentos de distintos colores (ya que en ellos encontrás las propiedades beneficiosas para la salud). En cuanto a la verdulería, siempre elegí productos de estación. Se encuentran en su punto justo de maduración y están más accesibles", escribió.

Pero la foto que llamó la atención de sus seguidores fue posteada por Rial también en Instagram; ahí se los ve comiendo una sandía con la sugerente frase: "No es la manzana del pecado, pero es la sandía de la tentación".

Pereiro siempre dejó en claro lo que Rial le genera: "Me parece un hombre súper sexy, muy inteligente y divertido. Además me atrae porque su experiencia y consejos me bajan como ochenta cambios. Es un gran compañero, me escucha. Te juro que yo desconfiaba de las relaciones, pero él me hizo creer de nuevo en el amor. Queríamos formalizar la familia que armamos. Nuestra relación va en serio, con Jorge nos queremos, amamos a nuestras hijas. Lo nuestro es hermoso". La pareja se conoció en 2017 luego de un intercambio de mensajes por Twitter, y en un desayuno se produjo el flechazo.

Su viaje continuará por Venecia y finalizará en Roma. Rial y Pereiro se casaron el 20 de abril, en una fiesta íntima, exclusiva para 90 familiares y amigos en El abierto, un salón ubicado en Villa Urquiza.