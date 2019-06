La romántica luna de miel de Jorge Rial y Romina Pereiro en Italia

El flamante matrimonio se encuentra viviendo unas jornadas idílicas que compartieron en las redes Fuente: Archivo - Crédito: Instagram

Se hizo rogar, pero finalmente llegó la ansiada luna de miel para Jorge Rial y Romina Pereiro .

El periodista y la nutricionista, quienes se casaron hace poco más de un mes, eligieron como destino Italia, país que Pereiro nunca había visitado.

Romina aseguró sentirse "flasheada" por los escenarios que está visitando Fuente: Archivo - Crédito: Instagram

En cuanto al itinerario, la primera parada fue Positano, una aldea de Salerno, en la costa amalfitana; el segundo será Venecia, ciudad romántica por excelencia, mientras que el cierre del viaje tendrá como broche de oro a Roma.

El flamante matrimonio compartió algunas postales de su viaje desde sus cuentas de Instagram, donde se dedicaron fotos y mensajes de mucho romanticismo. "Mediterráneo, un puro, el sol y @romipereiro de fotógrafa. ¿Qué puede salir mal?´", escribió el conductor de Intrusos, quien aseguró sentirse "feliz" por los momentos compartidos con su esposa.

Rial y Pereiro se casaron el 20 de mayo, en una íntima fiesta de bodas, exclusiva para 90 familiares y amigos en El abierto, un salón ubicado en Villa Urquiza.

"Me parece un hombre súper sexy, muy inteligente y divertido. Además me atrae porque su experiencia y consejos me bajan como ochenta cambios. Es un gran compañero, me escucha. Te juro que yo desconfiaba de las relaciones, pero él me hizo creer de nuevo en el amor. Queríamos formalizar la familia que armamos. Nuestra relación va en serio, con Jorge nos queremos, amamos a nuestras hijas. Lo nuestro es hermoso", declaró Pereiro sobre su marido, a quien conoció en 2017 luego de un intercambio de mensajes por Twitter, y un desayuno en el que se produjo el flechazo.