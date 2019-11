Jorge Rial se burló de Gastón Pauls por su postura frente al terraplanismo y el actor le contestó

29 de noviembre de 2019 • 10:36

" Yo no salí de la Tierra para ver si es redonda", dice Gastón Pauls desde un documental que se emitió en 2018 como parte de un especial sobre Pitágoras, de allí el nombre del mismo. El actor hablaba en el marco de la discusión sobre el terraplanismo y planteaba la importancia de la duda ante las verdades instituidas. Esos dichos se hicieron viral esta semana y ayer Jorge Rial se subió al tren de las críticas desde las redes sociales.

"Hoy me sentía más tonto que de costumbre, pero vi esto y se me pasó", escribió irónico el conductor de Intrusos. Ante la andanada de críticas que comenzó a recibir Pauls desde las redes, sumado el comentario de Rial, decidió contestarles a todos en su cuenta de Instagram.

El mensaje de Pauls para sus críticos

"El ignorante afirma, el sabio duda y reflexiona", escribió tajante. Además posteó: "Lucas 23:34". Esto último hace referencia al extracto de la biblia que describe el momento en el que Jesucristo está en la cruz: "Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen".

¿Qué es el terraplanismo?

El terraplanismo, mundialmente conocido como Flat Earth Society (Sociedad de la Tierra Plana), surgió en los 50 en los Estados Unidos e indignó a la comunidad científica. Quienes adhieren a esta corriente sostienen que las imágenes del planeta Tierra que publican la NASA y las agencias espaciales son falsas, pues la tierra es plana.

Son varios los famosos que admitieron públicamente ser terraplanistas: el director técnico Alfio " Coco" Basile y los basquetbolistas Shaquille O'Neal y Kyrie Irving. Aún cuesta entender si Pauls se suma a esta lista o no. El actor, desde el documental, reflexionaba: "¿Se mueve la Tierra, se mueven los astros, qué es lo que se mueve? Para mí lo que se mueve es el espíritu nuestro, constantemente. Me pierdo con las explicaciones sobre el mundo esférico y también me pierdo con las de la teoría terraplanista".