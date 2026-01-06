La campaña del aeropuerto de Virginia para reunir a un niño con su oso de peluche perdido

El 30 de diciembre por la tarde, el personal del Norfolk International Airport, localizado en el estado de Virginia, difundió la imagen de un oso de peluche extraviado con un pedido concreto: identificar y localizar al niño que lo había perdido durante su paso por el aeropuerto.

¿Cómo lanzó la búsqueda del oso de peluche el aeropuerto de Norfolk?

La iniciativa comenzó con un breve mensaje publicado en la página oficial de Facebook del aeropuerto. La imagen mostró a un oso marrón, vestido con pijama a cuadros en tonos pastel y pantuflas con forma de conejo.

El aeropuerto informó que el oso había sido entregado al sector de objetos perdidos alrededor de las 16 horas Google Maps

En el mensaje se precisó que el peluche había sido entregado al sector de objetos perdidos alrededor de las 16 hs e invitaba a los usuarios con una frase: “¿Puedes ayudarme a encontrar a mi dueño? Por favor, comparte”.

Las reacciones para reunir a un niño con su juguete

Muchos usuarios asociaron el peluche con un objeto de apego infantil y remarcaron el impacto que su pérdida podría causar. “Hay un chico que debe estar muy angustiado sin su oso”, se lee en uno de los comentarios.

A su vez, varias personas señalaron que el peluche coincidía con modelos vendidos por Build-A-Bear Workshop.

Según explicaron, esos juguetes incluyen etiquetas internas con códigos identificatorios que permiten rastrear la compra original y contactar al titular del registro.

“Si es un Build-A-Bear, pueden escanear el código interno y ubicar al dueño”, explicó uno de los usuarios, cuya idea fue reiterada por otras personas.

La iniciativa comenzó con un posteo en Facebook que mostró al peluche y pidió ayuda a los usuarios para reencontrarlo con su dueño Google Maps

Además de las sugerencias, otros se ofrecieron a llevar el oso a una sucursal cercana o enviarlo por correo si aparecía la familia responsable.

También surgieron testimonios personales que describían experiencias similares: “Mi nieto lloró durante semanas cuando perdió el suyo”, relató una persona.

Así funciona el sistema de objetos perdidos del aeropuerto de Norfolk

El Norfolk International Airport gestiona este tipo de artículos dentro de la terminal a través de una base de datos en línea operada por Boomerang, una plataforma digital especializada en la gestión y recuperación de objetos perdidos, según detalla en el sitio web oficial del aeropuerto.

De acuerdo con la información publicada por la terminal aérea, aquellos objetos perdidos dentro del aeropuerto y no a bordo de un avión deben reportarse mediante un formulario digital de Lost & Found.

Una vez presentada la solicitud, el sistema envía un correo electrónico con información sobre el estado del reclamo dentro de las 24 horas.

Los objetos perdidos a bordo de aeronaves deben reclamarse directamente con la aerolínea correspondiente Google Maps

El retiro de objetos encontrados se habilita todos los días entre las 8 hs y las 21 hs (hora local), mientras que los reportes pueden realizarse en cualquier momento.

En el caso de objetos extraviados en una aeronave, el aeropuerto indica que el trámite debe iniciarse de forma directa con la aerolínea correspondiente. Pero también se recomienda presentar el reclamo ante el aeropuerto.

Respecto de los elementos olvidados en los controles de seguridad de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés), el aeropuerto precisa que esos objetos se derivan al sector de perdidos y hallados de Norfolk y pueden reclamarse mediante el mismo sistema en línea.