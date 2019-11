El actor cada vez más complicado en la denuncia por violación

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 19 de noviembre de 2019 • 15:00

Luego de que la televisión brasileña se sumara a la denuncia contra Juan Darthés mostrando un completo informe sobre el caso, Sabrina Cartabia, la abogada de Thelma Fardin, pasó por Intrusos y y contó cómo sigue la causa tras el alerta roja lanzado por Interpol.

"La causa sigue, ahora van a resolver dónde va a continuar el proceso. Juan Darthés dio a conocer que no se va a presentar en Nicaragua por eso estamos poniendo nuestra energía para trasladar el proceso a Brasil. El trabajo que hay que hacer es traducir todo el expediente que tiene un costo en dólares; lo cual demora mucho todo", expresó Cartabia.

Tras explicar en qué consiste el alerta roja dictaminado por Interpol, Cartabia confirmó que el acusado se está moviendo dentro de Brasil, lo cual dificulta el proceso. "Él no es un prófugo hasta que la Justicia lo determine. Hay una alerta roja. Nuestro país se toma muy en serio las alertas rojas y coopera con Interpol. Otros países no. En el caso de Brasil es un país que no suele cooperar con la justicia internacional", indicó.

En cuanto al informe que emitió la televisión brasileña, la profesional aclaró que fueron ellos quienes se acercaron interesados por el caso. "Desde O Globo se comunicaron conmigo diciendo que estaban interesados en el caso. Se interesaron cuando saltó el alerta roja, además tienen corresponsales acá que iban siguiendo el tema. Cuando algo se visibiliza influye para bien", contó la representante legal de Fardin.

Por último, Cartabia aseguró que desde que Thelma habló hay un 60% más de denuncias por abuso sexual. "Para Thelma este proceso fue muy transformador. Vivir tantos años callando algo tan doloroso, tener que irte a otro país huyendo de tu realidad hasta poder expresarlo fue un simbronazo en su vida que vino a cambiarlo todo. Su caso fue muy relevante y nos movilizó como sociedad", concluyó.