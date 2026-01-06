Juana Viale en modo aventurera: sus días de relax y bicicleteadas intensas en Punta del Este

Juana Viale volvió a mostrarse en contacto con la naturaleza durante sus días de descanso en Uruguay, desde donde compartió una serie de imágenes y videos que la muestran pedaleando por la ruta en un entorno de campo a cielo abierto.

La actriz y conductora eligió la bicicleta como medio para recorrer el paisaje y documentó ese momento a través de las redes sociales. En las imágenes se la ve pedaleando en una carretera asfaltada rodeada de árboles y campo, sin construcciones ni tránsito a la vista.

Acompañando las fotos y un video, Juana escribió un texto que resume el espíritu de sus aventuras en la costa esteña: “Hay que andar y andar y andar… El mundo siempre está para ser descubierto. ¡Bellezas constantes!”, expresó.

Juana Viale salió a la ruta con su bici

En su registro, la conductora de La noche de Juana lleva calzas, casco e indumentaria de ciclismo mientras se la ve bicicleteando y contemplando sonriente el paisaje que la rodea. Aunque no precisó la ubicación exacta, por el entorno se estima que las imágenes corresponden a una ruta de Uruguay, donde se encuentra vacacionando luego de un año de intensa actividad laboral.

La publicación generó diversas reacciones entre los seguidores de la actriz, que destacaron el perfil auténtico de la conductora. “Juana es genuina, simple, ¡me encanta! Disfruta tanto de lo simple”, escribió una usuaria entre otros mensajes de admiración con aplausos y corazones. “Te felicito. Es hermoso pedalear, se siente increíble, esa libertad que todos queremos”, comentó otra persona. “Totalmente de acuerdo, la libertad de pedalear no tiene precio”, “Te admiro” y “La flaca que se la banca, todo terreno sos, te adoro”, fueron otros de los comentarios.

También hubo seguidores que, desde su propia experiencia como ciclistas, aprovecharon para darle recomendaciones. “Juanita, un consejo (si me permitís): mi esposo anda mucho en bici y usa enganchado en los anteojos el espejo redondito, que usan los dentistas. Eso te sirve como espejo retrovisor y no necesitas darte vuelta continuamente”, le escribió una persona desde Olavarría. En la misma línea, otros sugirieron ajustes técnicos: “Qué lindo, acá te saluda otra ciclista; un consejo, subile un poquito el asiento”, mencionó otro seguidor, además de otros que lanzaron preguntas sobre el lugar del recorrido: “¿Dónde estás rodando?”, quiso saber un fan.

El pasado abril, Juana participó junto a su hermano, Nacho Viale, de una competencia de ciclismo en Nueva York

El entorno que la actriz muestra en sus publicaciones se caracteriza por escenarios naturales de tranquilidad que contrastan con la exposición mediática que suele rodear su trabajo en televisión. Este nuevo registro se suma a una serie de contenidos que la nieta de Mirtha comparte de manera habitual y que reflejan su vínculo con la naturaleza, la actividad física y las actividades al aire libre, una faceta que mantiene desde hace años.

Además de la bicicleta, la conductora también disfruta de correr y de mantener una rutina de entrenamiento vinculada al movimiento y al cuidado del cuerpo. Hace dos meses, de hecho, compartió en sus redes sociales una serie de imágenes en las que se la ve corriendo al aire libre y realizando ejercicios en el gimnasio.

Además, la actriz mantiene un compromiso con el cuidado del medio ambiente, que desde hace años se convirtió en una causa personal. En abril de 2024, Juana fue noticia por encarar lo que definió como un “viaje ecológico”, una travesía de gran escala vinculada a la concientización ambiental y al estudio de los océanos.

En esa oportunidad, junto a su pareja, Yago Lange, y un grupo de amigos, emprendió la aventura de cruzar el Atlántico en velero con el objetivo de documentar la experiencia y generar contenido audiovisual.

Juana Viale y Yago Lange, en una de sus aventuras marítimas (Fuente: Instagram/@juanavialeoficial)

La actriz llegó a contar que, en su juventud, soñó con estudiar biología marina. “Yo quería estudiar para ser bióloga marina porque quería estar conectada con los inicios del agua”, confesó sobre aquel deseo que no llegó a concretar.

El cruce del Atlántico incluyó una primera etapa hasta Cabo Verde, en África, y luego continuó hasta Gibraltar. La meta fue estudiar las aguas, realizar pruebas y registrar material para una película.