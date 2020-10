Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 12 de octubre de 2020 • 11:07

Ivana Nadal compartió en sus historias de Instagram un video a puro baile en una fiesta junto a su novio, Bruno Siri, y despertó una ola de críticas. Vicky Braier, alias Juariu, compartió las imágenes en sus stories y cuestionó: "¿Acaso terminó la cuarentena y hay fiestas? Avisen".

Recordemos que la panelista de Bendita fue quien dio a conocer el romance entre el exnovio de Nati Jota y la influencer. Después de blanquear el noviazgo Nadal bloqueó de las redes sociales a Juariu, y por eso lanzó irónica en las redes: "¿Esto es en Argentina? Capaz se fue del país y como me tiene bloqueada no me enteré".

Nadal subió un video donde se la vio bailando muy cariñosa junto al rugbier chaqueño. Por los atuendos, ella vestida como la Mujer Maravilla y él de explorador, al parecer asistieron a una fiesta de disfraces. Además de las luces y la música a todo volumen que se oye en el ambiente.

Los polémicos videos de Ivana Nadal en una fiesta en plena cuarentena - Fuente: Instagram Stories 00:17

Video

Por el momento la influencer no hizo ninguna aclaración en su cuenta de Instagram, y su novio conserva las imágenes de ambos disfrutando de la noche, donde él ofició de DJ. Sin dar pistas sobre si fue una celebración al aire libre o en un lugar cerrado, ambos guardaron silencio mientras la polémica creció en las redes sociales.

Esta no es la primera vez que Nadal enfrenta polémicas en las redes: desde frases desafortunadas hasta rumores por su nueva "espiritualidad", estuvieron en el ojo mediático durante los últimos meses.