Juicio a Darthés: Fernando Burlando contó por qué se pospuso la declaración del actor, en Brasil

En un móvil que brindó al programa Los ángeles de la mañana, el mediático abogado Fernando Burlando dio detalles del juicio que se inició contra Juan Darthés por abuso sexual, y contó por qué se pospuso hasta el 27 de enero la declaración del actor. Además, habló del caso Lotocki: “Es para una novela de terror”, sentenció.

“Las diligencias demoraron mucho más de lo que preveía el juez de Brasil. La declaración en primer término de la víctima duró muchas horas. Si mal no recuerdo, casi 4 horas. Y a partir de ahí todas las declaraciones tienen connotaciones muy particulares”, comenzó a explicar Burlando. Luego, destacó a la justicia del país vecino por sobre la Argentina: “ Realmente la ley brasileña está mucho más avanzada que la ley argentina en cuanto a la consideración a la víctima. Entonces hubo muchos cortes, en primer término por la traducción, y en segundo término por el respeto que se le tiene a las víctimas vinculadas a este tipo de delito ”.

Luego de evadir la pregunta de Ángel de Brito sobre la declaración de Thelma Fardin, Burlando primero volvió a destacar la consideración que tienen en Brasil para con las víctimas de delitos sexuales y quiso dejar en claro su rol en el caso: “ Yo estoy como veedor. ¿Qué estoy haciendo? Controlando que la diligencia se desarrolle de una manera correcta, sobre todo aquellas diligencias que se hacen acá en la Argentina. Yo no soy el defensor de Juan en este tema ”.

Thelma Fardin declaró el martes en la UFEM porteña Santiago Filipuzzi - LA NACION

Sobre el procedimiento, destacó que en Brasil permitieron que en las declaraciones se realicen cortes e interrupciones y puso un ejemplo, sin dar nombres, para hacer aún más hincapié en la diferencia entre ambas justicias. “Acá, por ejemplo, un juez jamás hubiese permitido que un testigo estando frente a la cámara en un zoom frente a un tribunal se hubiese levantado y se hubiese ido porque algo no le gustaba. Jamás lo hubiese permitido. Bueno, en esta diligencia pasó”, relató, y se lo adjudicó a una nueva Ley de Víctimas que tiene el sistema brasileño.

Consultado por De Brito, Burlando repasó que ya declararon Thelma Fardin y Calu Rivero, y negó que hasta el momento haya declarado Anita Co, quien acusó de abuso a Darthés. También aseguró que el actor todavía no declaró porque su turno no llegó. “Estaba previsto hacerlo después de estas dos diligencias. Durante el mes de enero el juez tiene una agenda muy ocupada. Entre el 18 de diciembre y el 8 de enero la feria está impuesta en la Justicia de Brasil”, detalló el abogado, y agregó que luego de que declaren los testigos, va a declarar un familiar de Darthés y después declararía finalmente el actor, desde San Pablo.

Una vez que se termine el proceso declaratorio, el abogado contó que se van a hacer pericias y una vez concluido ese proceso se tomará una decisión. Por eso la resolución puede demorar más allá de febrero. Y sobre cómo se encuentra Darthés, Burlando explicó que, como el resto de los involucrados, quiere que todo esto termine lo antes posible. “Para él es algo que le afecta muchísimo en su vida y en su familia”, explicó . “Todos están con una idea de finalizar con esto que es un tormento de hace muchos años para todos los protagonistas”.

El caso Lotocki

Ayer, la Fiscalía pidió 7 años y 9 meses de prisión, inhabilitación para el ejercicio de la medicina y para el ejercicio comercial en el ámbito de la estética y cosmética por 10 años para Anibal Lotocki. Consultado sobre este tema, Burlando confirmó la noticia y elogió la actuación del fiscal Sandro Abraldes. “Pudo ver lo que venimos nosotros remando hace muchos años”, señaló.

“¿Pensás que va a terminar preso Lotocki?”, quiso saber De Brito. Y Burlando, quien defiende a Silvina Luna y a Pamela Sosa, dos de las mujeres que denunciaron al médico, fue contundente: “Creo que en el final del recorrido está la cárcel”, aseveró. “Esto fue una gran locura, es para hacer una serie, una película”, continuó. “Tan bien la describió la fiscalía en cuanto a cuál era el apetito personal de Lotocki que realmente es para una novela de terror”.