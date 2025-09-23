Julia Roberts reveló qué actriz la “intimidaba” y le causaba terror antes de conocerla: “Le tenía miedo”

Julia Roberts es desde hace décadas una de las personalidades más poderosas de Hollywood y una de las más famosas del mundo. Sin embargo, según confesó esta semana, la protagonista de Mujer bonita se moría de miedo a la hora de conocer a una de sus colegas.

La actriz confesó en una entrevista publicada por Variety que tenía terror de conocer a Chloë Sevigny, coprotagonista de Cacería de brujas, su última película. “Me sentí muy emocionada e intimidada por conocerla”, confesó Roberts, de 57 años.

Julia Roberts y Chloë Sevigny en la presentación de la película que las tiene como protagonistas en el Festival de Cine de Venecia TIZIANA FABI - AFP

Ese primer encuentro fue tan tenso como sorprendente. “Estábamos en mi casa, sentados alrededor de la mesa de la cocina. Mi hija Hazel se estaba preparando el almuerzo mientras nosotros hablábamos sobre el material y comenzábamos a ensayar”, relató la actriz.

Y continuó: “‘Allan [Mandelbaum], nuestro productor, entró y dijo: “Chloë llega en un par de minutos”. Yo levanté la vista, y Ayo [Edebiri] también, y cruzamos miradas".

“Entonces, Luca [Guadagnino, el director del film] pregunta: ‘¿Qué pasa?’. Y yo le respondí “Tengo miedo”. Ayo dijo que ella también. Un minuto después, sonó el timbre y Hazel dijo: “Me voy por el garaje”. Y la verdad es que estábamos muy emocionados e intimidados", rememoró Roberts.

Michael Stuhlbarg, Ayo Edebiri, Julia Roberts, Chloë Sevigny y Andrew Garfield Getty Images

Sevigny se llevó otra sensación de aquel primer encuentro. En la entrevista de la que también participaron Edebiri y Andrew Garfield, la actriz de Psicópata americano contó su versión de los hechos e hizo llorar a Roberts.

Las lágrimas comenzaron a brotar cuando Sevigny dijo que después de aquella primera reunión comenzó a admirar realmente a Roberts. “Puedo decir que, cuando nos fuimos, necesitaba más de Julia. En el avión de vuelta, vi como tres de tus películas. ¡Quería más! Notting Hill, La boda de mi mejor amigo y no recuerdo la tercera. Pero pensé: ‘¡Quiero más Julia!’“, reveló.

Fue entonces cuando Julia comenzó a llorar. Y su compañera continuó: “Pensé: ‘No estoy lista para decir adiós’. Afortunadamente, hay muchas películas que puedo ver cuando llegue a casa”.

“Quiero decir, me sentí muy unida a ella la primera vez que la vi. Pero nos invitó a su casa para ensayar y nos quedamos en su casa de la playa. Era muy generosa”, explicó Sevigny.

Buena cocinera

El director también destacó la calidez de Roberts. “Tenés que saber algo sobre Julia: es una cocinera increíble. Prepara un salmón espectacular, pero también un pan de banana exquisito”, dijo.

Y continuó con los elogios: “Julia es buena amiga, es madre, se preocupa por la gente... Pasar tiempo con ella en su intimidad fue increíble. Estar en su casa fue increíble. Y hacer cosas con ella, también. Y, de pronto, aparece en el set. Y al día siguiente, conoce a todos los miembros del equipo, y no tiene un ápice de afectación. De hecho, siente curiosidad. Quiere saber. ¡Los llegó a conocer a todos más que yo!“.

Según indicó Roberts, el set de Cacería de brujas era divertido como el patio de un colegio en el recreo Alessandra Tarantino - Invision

En Cacería de brujas, Roberts interpreta a una profesora universitaria que se encuentra en una encrucijada personal y profesional cuando un alumno lanza una acusación contra uno de sus colegas, y un oscuro secreto de su propio pasado amenaza con salir a la luz.

En otro tramo de la entrevista, la actriz de Novia fugitiva señaló que no le resultó fácil meterse en el personaje, justamente porque una personalidad opuesta a la suya. “Lo más difícil para mí fue no ser comprensiva ni empática”, indicó.

Y explicó: “Lo que yo pensaba, como persona, era: ‘¿Cómo puedo abrazarla?’. Y no podía abrazarla. No era el momento. Tengo una personalidad muy de gallina; quiero reunir, alimentar y cuidar. Y mi personaje es justo lo contrario de todos mis instintos".

Quizá por eso, el rodaje fue realmente agotador para ella. “La gimnasia mental de tener que adaptarme su forma de vivir me resultaba muy desconocida. Así que tener a Luca me mantuvo en el buen camino en todo momento. Y además, el set fue como un patio de recreo”, indicó la actriz.

Michael Stuhlbarg, la guionista Nora Garrett, el director Luca Guadagnino, Julia Roberts, Ayo Edebiri, Chloë Sevigny y Andrew Garfield TIZIANA FABI - AFP

Luego elogió a otro de sus coprotagonistas, Michael Stuhlbarg: “No quiero destacarte, Michael, pero entraba en estas escenas con Michael y me volvía hacia Luca y le decía: ‘¿Estás bromeando?’. Lo que hace es tan inesperado y original, y simplemente no podía dejar de observarlo. Ya ni siquiera estaba en la escena, porque es tan increíble lo que hacía que me convertía en una espectadora”.