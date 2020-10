Julieta Prandi sobre Emanuel Ortega: "En el primer encuentro lo miré a los ojos y ya no tuve dudas: era el hombre indicado" Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de octubre de 2020 • 17:42

Cuando hace menos de un mes Julieta Prandi contó que estaba felizmente enamorada de Emanuel Ortega, todos se sorprendieron con la noticia. La modelo, que venía de atravesar un complicado divorcio con el padre de sus hijos, Claudio Contardi, logró encontrar paz y balance en su relación con el músico y no tiene reparos a la hora de hablar del tema.

"Creo en el destino, en todo lo que está "destinado a ser". Nosotros estábamos destinados a conocernos, a estar juntos. ¡Mirá que era difícil que nos cruzáramos.!", le contó en una entrevista a la revista Gente. "Este amor llegó con total naturalidad, en el momento más oportuno: cuando había vuelto a enamorarme de mí misma y, por ende, estaba lista para enamorarme de alguien más".

Según reveló durante la charla, una vez que estuvo lista para dejar entrar el amor en su vida comenzó a visualizar como sería el hombre ideal para ella. "Luego me di cuenta de que Emanuel es tal como lo había pensado y deseado", aseguró.

El romance, que nació en Instagram y luego siguió por teléfono hasta que pudieron encontrarse, estuvo marcado en un principio por la distancia y la imposibilidad de viajar debido a la cuarentena. Sin embargo, lograron verse y hace tres meses oficializaron la relación.

"Me robaba sonrisas. Me cambiaba la cara. Me daba alegría. Me devolvía una sensación muy olvidada: puedo ser yo, realmente yo", dijo cuando le consultaron qué la atrajo de Ortega. "Cuando nos conocimos no necesité el recurso de mostrar 'la mejor versión de uno'. Con él no debo cambiar mi forma de ser, de hablar ni de organizarme. A esta altura de mi vida y de mi historia, solo quiero verdad: entregarla y recibirla. Emanuel es sencillo, honesto. Siento que hablamos el mismo idioma. Me enamora su simpleza. En el primer encuentro lo miré a los ojos y ya no tuve dudas: era el hombre indicado".

Para alegría de Julieta, sus hijos, Mateo y Rocco, tomaron muy bien la noticia de que su mamá tenía novio. Además, se llevan muy bien con él. "Cuando estuve segura se los conté: 'Estoy de novia y maravillada'. No tengo por qué ocultarlo. Apuesto a esta relación y a la verdad. Al enterarse, Mateo, que es ya todo un hombrecito y con solo mirarnos nos leemos, me abrazó y me dijo: 'Yo soy feliz cuando vos sos feliz, mamá'".

Conforme a los criterios de Más información