Justin Bieber y su mensaje para quienes pasan por depresiones

Desde hace algunos meses, Justin Bieber viene hablándole a sus seguidores acerca de la depresión. El cantante no tuvo problemas en admitir que se encuentra mal, incluso llegó a pedirle a sus fans que recen por él.

En el día de hoy, Bieber utilizó su cuenta de Instagram para enviarle un mensaje a aquellos que padecen esta enfermedad. "Para cualquiera que esté leyendo esto, cuando te sientes mal solo piensa que siempre hay alguien que te necesita en su vida. No importa cuán disfuncional pienses que es tu pasado, cuán roto estás, a dónde te encuentras hoy o lo que el resto dice. VOS IMPORTÁS, y tu vida importa. Mucho amor, que Dios te bendiga", publicó junto a una imagen en dónde se lo ve de espaldas mirando el mar.

En el mes de marzo, la revista People informó que el cantante está recibiendo ayuda por la depresión que viene atravesando. Además, el medio estadounidense informó que varias fuentes consultadas aseguraron que su situación no tiene nada que ver con la relación con su flamante esposa, Hailey Baldwin .

"El está muy feliz de estar casado con ella. Es algo más con lo que lucha mentalmente. Tiene buena ayuda a su alrededor y está recibiendo tratamiento. Es seguro que pronto se sentirá mejor", aseguró la publicación.

Debido a la depresión, el cantante decidió parar un tiempo con su carrera. "Leí muchos mensajes que decían que querían un nuevo álbum. Hice una gira durante toda mi adolescencia. Y a comienzos de mi década de los 20, me di cuenta -como ustedes habrán notado en mi última gira- que no estaba contento", escribió en un sentido mensaje. "No lo merezco y tampoco ustedes lo merecen. Si pagan dinero deben poder disfrutar de un concierto animado, enérgico y divertido. Y yo no era emocionalmente capaz de poder entregarles eso al final de la gira. He estado buscando, intentando a prueba y error, como hace la mayoría. Ahora estoy enfocado en recuperarme y solucionar algunos de mis problemas más arraigados, como muchos de ustedes, para no desmoronarse".