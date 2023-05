Kate Beckinsale y el día que Keanu Reeves y Robert Sean Leonard la ayudaron a no vivir un papelón en Cannes

escuchar

Kate Beckinsale se unió al grupo de famosos que elogia a Keanu Reeves y considera al actor como una de las mejores personas de Hollywood . A 30 años del estreno de la película Mucho ruido y pocas nueces, la actriz rescató una anécdota que tiene al protagonista de Matrix como una de las figuras principales del relato.

La actriz de Underworld regresó al Festival de Cine de Cannes este año, escenario donde en 1993 presentó la adaptación de Shakespeare dirigida por Kenneth Branagh, en la que compartió el elenco junto con Reeves y Robert Sean Leonard.

Después del evento celebrado en las últimas semanas en Francia, Beckinsale compartió en las redes sociales una foto de sí misma en la alfombra roja de aquel año junto a sus compañeros y reveló la hazaña protagonizada por ambos de sus colegas al ayudarla a prevenir lo que podría haber sido un gran problema de vestuario en su primer paso por Cannes.

Al publicar la historia en Instagram, la intérprete contó que justo cuando estaban a punto de salir del auto, los botones de su body se desprendieron y la prenda “se levantó como una persiana enrollable”.

Rápidos de reflejo, tanto Reeves y Leonard acudieron en su ayuda y le sujetaron parte del vestido por detrás mientras posaban todos juntos para las fotos. “Había comprado el body en Sock Shop en el aeropuerto y cuando subí al auto para conducir al estreno con Denzel y Pauletta Washington, todos los broches de la entrepierna se abrieron”, relató primero la actriz, aclarando que fue su madre quien encontró las copias de aquellas fotos de los años 90.

“No sentí que fuera apropiado andar hurgando en mi traje con todos nosotros subidos al auto, así que entré en pánico en silencio. Salí a la alfombra roja más grande de mi vida y le susurré a Keanu y Robert Sean Leonard lo que había sucedido”, continuó narrando. Tras ello, se puede apreciar en la imagen compartida por la artista cómo ella sujeta la parte delantera del vestido “hacia abajo” mientras los actores sostienen la parte trasera del diseño mientras la abrazan.

Beckinsale elogió a sus coprotagonistas por estar dispuestos a mediar y ayudar en este tipo de situaciones. “Leyendas absolutas que tal vez ni siquiera entendieron completamente la física de lo que estaba sucediendo o incluso escucharon la palabra ‘gusset’ [una pieza cosida a una prenda para reforzar o ceñir una parte de la misma] antes, pero ambos intervinieron para salvarme sin hacer preguntas”, destacó.

Kate Beckinsale al llegar a una alfombra roja de Cannes VALERY HACHE - AFP

Por otro lado, la semana pasada, la actriz había llamado la atención de los fotógrafos al desfilar por la alfombra roja del estreno del film The Pot-au-Feu protagonizado por Juliette Binoche y Benoit Magimel. Allí lució un mono verde con transparencias y brillos a cargo de Zuhair Murad, además de una gran falda haciendo juego.

Al realizar un posteo en sus redes sociales sobre este día especial, sus seguidores empezaron a dejarle varios comentarios, muchos elogiando su look y su apariencia mientras -como siempre pasa- otros criticando o pregutándole si se había hecho algún retoque en el rostro. “Por favor, decime que te hiciste un lifting porque no es posible estar así de bonita a los 50″, escribió un usuario, a lo que la actriz le retrucó: “No, lo siento. Quizá en julio se me empiece a caer todo”. Por qué julio, porque es el mes en que la actriz cumplirá 50 años. Luego sumó: “Ni hilos tensores, ni botox, ni láser, ni cirugía de nariz, ni rellenos”.

Asimismo contó qué se hace en la piel para mantenerla bien y saludable: “Me hago tratamientos faciales con plasma para aumentar el colágeno y microcorrientes para tensar la piel y oxigenarla”. Por otro lado, reconoció que le gustaría probar hacerse algo con láser, pero que todavía no se anima porque le da miedo.

