Kate Winslet reveló la razón por la que se tomó su primer año sabático en 2021

Kate Winslet es una de las actrices más codiciadas de la industria del cine, por eso sorprendió mucho que en los últimos meses no haya estado trabajando en ningún proyecto. Durante los últimos días, mientras brindaba una entrevista, la protagonista de Titanic reveló la razón por la cual no la vimos en un set de grabación durante el último tiempo.

“Me tomé el año pasado para estar con mi familia y para recuperarme de Mare of Easttown [la miniserie de HBO]. Fue bueno hacer un reinicio, pero amo mi trabajo y estoy totalmente preparada para volver a lanzarme con todo”, dijo Winslet en diálogo con Variety. “Para un actor, no hay nada más emocionante como estar en una sala con otros actores. Tengo ganas de volver a hacerlo, tengo muchas cosas en marcha este año, así que estoy entusiasmado por empezar ”, agregó.

Winslet se está preparando para cumplir un sueño que aún tiene pendiente, trabajar con alguien con quien “anhelaba trabajar desde hace tiempo”: la actriz Andrea Riseborough . “Siempre he admirado su trabajo. Es totalmente diferente, veraz y convincente en todo lo que hace. Me resulta fascinante verla, no tiene complejos y es muy divertida”, afirmó y añadió: “Trabajaremos juntas a finales de este año y realmente no puedo esperar para hacerlo”.

Kate Winslet no ve la hora de volver a un estudio de grabación Gentileza HBO

La voz de la experiencia

Después de más de 20 años en la industria, Winslet está capacitada para darle consejos a cualquier otra mujer que quiera aventurarse en el mundo de la actuación. “No esperes que el mundo te deba algo que no has trabajado duro para conseguir por vos misma. No te van a servir las cosas en bandeja”, dijo durante la entrevista, la cual sucedió en el marco del Día Internacional de la mujer.

“Sigue experimentando y practicando, aunque sea en casa. No actúes delante de un espejo, lo único que hace eso es mostrarte cuáles son tus expresiones faciales. Es más importante empezar desde dentro. Intenta no ser dura contigo misma si no consigues un papel que realmente querías, simplemente sigue adelante”, continuó.

“No analices demasiado tu aspecto, sólo te acomplejará y se convertirá en una distracción” , agregó y culminó afirmando que lo esencial es “disfrutar”. “Actuar es una alegría y un placer. Sigue disfrutando de lo que se siente”.

En su último trabajo, Mare of Easttown, una miniserie de siete episodios que se puede ver por HBO, la actriz interpretó a Mare Sheehan. En la serie, la vida personal y familiar de Mare parece derrumbarse sin pausa y sin remedio. Vive con su madre (Jean Smart) y a la vez debe ocuparse de su otra hija y de un nieto, además de afrontar las secuelas de su ya roto matrimonio mientras imagina una posible nueva relación afectiva con un autor (Guy Pearce). Toda esta historia, marcada en buena medida por los reproches callados durante años entre personas que se conocen de toda la vida y los conflictos generacionales, fue escrita por Brad Ingelsby (La ley del más fuerte, Una noche para sobrevivir, El camino de regreso), nacido y criado en un pueblito de Pensilvania no demasiado diferente al lugar en el que transcurre la acción.

“De repente entré en una dimensión en la que nunca había estado antes. Mare es la definición perfecta del multitasking, un tipo de mujer que en la vida real admiro mucho más que cualquier otra. Es muy diligente, trabaja más duro que nadie y hace malabarismos con tantas cosas al mismo tiempo. Siempre trata de hacer lo mejor para ser una buena madre, una buena profesional y una buena amiga. ¡Ah, y una buena abuela!”, dijo Winslet durante una conferencia de prensa en la que participó LA NACION.