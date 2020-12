Katie Holmes: la revancha de una joven promesa que fue eclipsada por amor Fuente: Archivo - Crédito: REUTERS/Danny Moloshok

Hace más de 20 años, Katie Holmes apareció en la televisión como la vecina de la que se enamoraba el protagonista de la serie adolescente Dawson´s Creek. Algunas películas y unos años después, se hizo famosa por su papel en la vida real como la esposa de una de las últimas grandes estrellas de Hollywood, Tom Cruise. Entonces se alejó de las pantallas, pero no de las lentes de los paparazzi que, tras su divorcio, se dedicaron a perseguir a la actriz y a su hija Suri por las calles de Nueva York.

Desde entonces un halo de misterio rodea a Holmes, quien protagoniza la película El secreto: atrévete a soñar, que se estrenó recientemente en Netflix. Envuelta en especulaciones que no se ocupa de responder, como las características de su matrimonio con Cruise o su romance con Jamie Foxx, la actriz se mantiene como una figura un tanto inescrutable. Lo que más se conoce de ella son sus elecciones de vestuario y peinados, fotografiados y analizados en revistas de moda de todo el mundo.

Un comienzo promisorio

Su aspecto de mujer sofisticada de 41 años está lejos de la jovencita que se mudó de Ohio a Hollywood con su madre, a probar suerte como actriz. Consiguió su objetivo casi enseguida y a los 19 años, se convirtió en una figura familiar gracias a su interpretación de Joey Potter, en Dawson´s Creek. La serie centrada en los romances y el dolor que conlleva crecer, con diálogos que no sonaban adolescentes, sobre un escenario de un ficticio pueblo idílico, fue un tremendo éxito que marcó a una generación que aún se debate si su personaje hacía mejor pareja con Dawson (James Van der Beek) o Pacey (Joshua Jackson).

"Para todos nosotros fue una buena oportunidad para quedarnos asombrados de que la gente la siga viendo y le siga importando", dijo Holmes, en una entrevista con Elle, acerca de la reacción que ella y sus compañeros de elenco, incluyendo a Michelle Williams y Busy Philips, tuvieron tras juntarse en 2018 para festejar los 20 años del estreno de la serie. "Fue más grande que todos nosotros y estamos agradecidos de que pudimos contribuir y ser beneficiados por ella. Todos tuvimos grandes oportunidades por la serie".

En los descansos de los rodajes de la serie, la actriz volvió al cine, en el que había debutado con La tormenta de hielo, de Ang Lee, en 1997. En esos años actuó en películas como Viviendo sin límites, de Doug Liman; Fin de semana de locos, de Curtis Hanson; La premonición, de Sam Raimi; y Fragmentos de Abril, de Peter Hedges, entre otros. Luego del final de Dawson´s Creek, Holmes tuvo dos de los trabajos más notables de su carrera: Batman inicia, de Christopher Nolan; y Gracias por fumar, de Jason Reitman.

Ambas películas se estrenaron en 2005, el mismo año en el que la actriz comenzó su relación con Cruise, quien demostró su pasión por Holmes de forma vehemente durante una entrevista con Oprah Winfrey, saltando en un sofá y expresando su amor a viva voz. Un año después nació su hija Suri y se casaron en Italia, en una ceremonia de la Cienciología, siguiendo las creencias del actor.

La sombra de la Cienciología

Katie Holmes y Tom Cruise, en 2005 Fuente: Archivo - Crédito: AFP PHOTO / JOHN D MCHUGH

Durante los años que estuvo casada con Cruise, la actriz no actuó demasiado, con apenas algunos trabajos en cine y un recordado paso por la serie How I Met Your Mother como invitada.

La sombra de la Cienciología y su hermetismo se ciñeron sobre el matrimonio y sobre su divorcio en 2012. Los rumores afirman que Holmes actuó de forma sorpresiva para terminar la relación, ya que temía que Cruise le quitara a su hija. Finalmente se quedó con la custodia de Suri y ambas se mudaron a Nueva York.

Holmes y su hija Suri, paseando por Nueva York Fuente: LA NACION - Crédito: GROSBY GROUP

Allí, madre e hija se convirtieron en uno de los blancos preferidos de los paparazzi, siempre listos para fotografiarlas en sus actividades cotidianas. La persecución fue tal que, según cuenta Holmes en una entrevista con In Style, a veces llevaba a su hija a jugar al parque a las 6 de la mañana para evitar a los paparazzi.

"Fue un tiempo intenso -dice la actriz en la misma entrevista-. Era mucha atención y además tenía una hija chiquita. Tuvimos momentos raros en público. Tanta gente que no conocía nos ayudaron y se convirtieron en mis amigos y eso es lo que amo de la ciudad".

La revancha de Holmes

El asedio de la prensa seguramente la ayudó a comprender mejor a Jackie Kennedy, a quien interpretó en la miniserie The Kennedy´s y en la continuación The Kennedy´s: After Camelot, que explora la vida de la ex primera dama tras su casamiento con Aristóteles Onassis.

"Era una mujer increíble que a todos nos desconcierta y hay una libertad en abordar un personaje así porque nadie sabe realmente cómo se sentía detrás de las puertas cerradas", dijo Holmes en una entrevista con el New York Times.

Para la actriz su participación en la miniserie también significó la posibilidad de dirigir un episodio, oportunidad que no llegó como un ofrecimiento sino como un pedido explícito de ella. Holmes incursionó en la dirección con una entrega dedicada a la gimnasta Nadia Comaneci de la serie de documentales 30x30, de ESPN. La experiencia la entusiasmó lo suficiente como para animarse a dirigir un largometraje de ficción, All We Had, el cual dedicó a su hija porque "quería que ella supiera que es la inspiración detrás de todo", según explicó.

Holmes en El secreto: atrévete a soñar, una de las películas más vistas de Netflix por estos días

"El libro de Annie Weatherwax me conmovió -dijo Holmes al New York Times sobre el film que dirigió y protagonizó-. Me gustó que fuera una historia de madre e hija pero que fuera una relación poco convencional, casi como de hermanas, y que son dos sobrevivientes en la ruta. Tenía una cualidad esperanzadora y sanadora que me emocionó, es sobre personas que flaquean pero que son fuertes".

Además de sus recientes trabajos como actriz en El secreto: atrévete a soñar y el film de terror El niño 2, Holmes está preparando su segunda película, Rare Objects, que trata sobre en la amistad femenina.

"Dicen que uno no se conoce realmente a sí mismo hasta los 40 -dice la actriz en la entrevista con In Style-. Tengo 41. Vi muchas cosas. Experimenté muchas cosas. Sé de lo que estoy hablando y conozco mis sentimientos. Mis percepciones son valiosas. Voy a escucharme a mí misma en vez de deferir a otra persona. Ese es un paso muy grande como ser humano. Lleva tiempo".

