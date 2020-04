Fuentes cercanas a la pareja confirmaron que están pasando un mal momento como consecuencia de la cuarentena Fuente: LA NACION - Crédito: GROSBY GROUP

26 de abril de 2020 • 13:46

A pesar de la excelente noticia del embarazo de la cantante, lo cierto es que Katy Perry y Orlando Bloom no están atravesando un buen momento sentimental. Según informó revista People, allegados a la pareja revelaron que el período de cuarentena los ha afectado, y que no conviven del todo bien bajo un mismo techo .

"Considerando todo lo que está sucediendo con la pandemia de coronavirus, están estables", aclararon en un comienzo, para luego confirmar las versiones que estaban circulando de una crisis. "Esto es muy estresante para ellos como para todo el mundo, pero además pasan todo el día juntos y no están acostumbrados a eso, siempre funcionaron mejor con carreras separadas y no estando uno encima del otro de manera diaria", agregó una fuente.

Por otro lado, Katy está muy nerviosa por vivir el embarazo en este contexto. "Tiene preocupaciones, es mamá primeriza y ahora todo es tan incierto, pero ambos están muy emocionados", comunicaron.

Orlando y Katy, hace unos días haciendo compras con las precauciones necesarias Fuente: LA NACION - Crédito: GROSBY GROUP

La cantante anunció que estaba embarazada a comienzos de marzo , y de un modo muy particular: mostrando su pancita por primera vez en el final del video de su single " Never Worn White". Al poco tiempo compartió la noticia de que daría a luz a una niña. "Digamos que es una revelación. Estoy emocionada, estamos emocionados y felices. Oh, mi Dios, estoy tan feliz de haberlo dicho por fin", expresó Perry en sus redes sociales.

En cuanto a Bloom, el actor de Piratas del Caribe ya es padre de Flynn, el pequeño de 9 años, fruto de su relación con su exmujer, la modelo Miranda Kerr. "Realmente quiero disfrutar a la familia y los amigos, a mi hermoso hijo, y tener más niños", le contaba el intérprete el año pasado a la revista Man About Town. "El día que me embarque en ese plan quiero estar seguro de que mi corazón está lleno y que tengo la visión despejada para aceptar lo que ese cambio significa, y no verlo como una idea romántica y parte de una relación", manifestaba.

Perry y Orlando iniciaron su romance en 2015, en febrero de 2017 anunciaron públicamente su separación, pero meses más tarde se reconciliaron. El 14 de febrero de 2019, en plena celebración de San Valentín , se comprometieron. En cuanto a la boda , la organización de la misma debió ponerse en pausa por las consecuencias de la pandemia que azota al mundo.