Kit Harington habló de su papel en Game of Thrones y dijo que no quiere volver a interpretar a héroes como Jon Snow porque, "emocionalmente", los hombres "tienen un problema".

Después de ponerse en el papel del sobrino de Ned Stark durante 62 capítulos de la ficción de HBO, el actor dio una entrevista con The Telegraph. En la misma aseguró que los hombres no hablan de sus sentimientos porque les preocupa que eso "muestre debilidad", y que "no es masculino" hacerlo. Para el actor, este es un concepto antiguo, que proviene de la Segunda Guerra Mundial.

"Siento que es un tipo de papel que no voy a interpretar más. No es un papel masculino que el mundo necesite ver", expresó Harington en dicha entrevista.

Después de internarse en una clínica de rehabilitación para tratar sus problemas de ansiedad tras finalizar el rodaje de GOT, el actor contó que durante estos meses de cuarentena estuvo intentando superar todo lo que le generó la exposición y la ficción inspirada en los libros de George R.R. Martin. Además, el flamante marido de Rose Leslie, a quien conoció en la serie, aseguró que llegó a plantearse si quería seguir o no seguir actuando.

La despedida de Jon Snow

El actor aseguró que el mundo no necesita ese tipo de héroe

"Viste ese sentimiento de alegría que tenés cuando caminás por la calle y te das cuenta de que no has pensado en tuex novia por un tiempo, y decís: 'Creo que lo estoy superando'. Estoy en ese lugar ahora y estoy realmente feliz ", dijo Harington, sobre GOT. Y agregó: "Lloré mucho en la última temporada, solo por puro cansancio. Pero me sentía bastante emocionado. Creo que tenía más que ver con Emilia Clarke [Daenerys Targaryen], con la gente que me rodeaba y la historia que llegaba a su fin ".

Más allá de que dentro de GOT su papel era el más moral de todos, Harington aseguró que le interesa explorar lo masculino y el trauma inherente de una manera menos tradicionalmente heroica. También sumó que si bien no se identifica con Jon Snow, admitió que aportó su propia "melancolía introvertida y autorreflexiva" al papel que interpretó durante nueve años y ocho temporadas.

Sin embargo, la cuarentena con quien le dio vida a Ygritte, Rose Leslie, le hizo ver que la actuación sigue siendo su gran pasión. "Me di cuenta de que en realidad extraño mi oficio, extraño lo que hago. Es una linda revelación ", dijo Harington y contó que junto a Leslie caminan por la casa, interpretan escenas y ensayan acentos.

