La Barby contó que un hombre le pegó a la salida de la radio y la insultó

La Barby contó que fue agredida física y verbalmente por un hombre a la salida de Radio Pop cuando la comediante y panelista se retiraba del programa La Negra Pop, conducido por Elizabeth Vernaci.

La Barby dijo a LA NACION que el hombre le "empezó a pegar" y a insultar sin que mediara ninguna conversación previa

“El señor ese me acaba de pegar porque estaba en contra de que la Negra [Vernaci] tuviera dos homosexuales con ella en el programa. Primero se acercó a la ventana y empezó a golpear”, relató la panelista en un video que compartió a través de sus historias de Instagram, donde se veía al agresor sentado en la vía pública luego de ser demorado por oficiales de la Policía de la Ciudad.

Un hombre atacó a La Barby en la vía pública

“Yo salí con una pizza y me empezó a pedir. Él tenía una botella y me empezó a pegar [...]. Yo no le podía dar porque era para un compromiso que tenía. Nada, acá estamos, con la Policía, varados”, contó la también panelista de LAM (América) sobre el episodio de odio del que fue víctima en la puerta de su trabajo. Además, contó que el hombre la insultaba mientras le pegaba.

“Nunca me había pasado esto”

“No hice la denuncia, me pareció en vano”, aseguró luego, al ser consultada por LA NACION. “En el momento medio que me sentí envalentonado, pero después te cae la ficha de todo lo que pasó. Es la primera agresión que recibo así, homofóbica, en mi vida. Voy a cumplir 60 años y nunca me había pasado esto”, aclaró.

“Ahora me cae la ficha, pero estoy bien. No hice la denuncia porque me pareció un pobre infeliz, un señor mayor, que parecía que estaba en situación de calle. Hablaba de ‘Las fuerzas del cielo‘, de la Iglesia”, concluyó en diálogo con este medio, y señaló que era la primera vez que este hombre se presentaba en las inmediaciones de la radio.