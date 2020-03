"La Chilindrina" reveló que "habla" con su esposo, seis meses después de su muerte

María Antonieta de las Nieves contó que siente una conexión con su esposo, aún después de su muerte Crédito: Redes sociales

10 de marzo de 2020 • 19:40

María Antonieta de las Nieves reveló en una entrevista que siente una conexión especial con su esposo , Gabriel Fernández , quien murió hace cinco meses . La actriz mexicana conocida por su papel de " La Chilindrina " expresó: "Quizás suene como una loca, pero mis hijos ya se han acostumbrado a esto. Yo siento que él está conmigo, le hablo y siento que me contesta ".

La actriz reapareció en público después del duro momento que atravesó en septiembre último tras conocerse la muerte de su marido, con quien estuvo en pareja 48 años. Nieves dio una entrevista en el programa de televisión Ventaneando y allí confesó que siente muy cerca a su esposo: " Tenemos una relación muy bonita, aunque él esté allá y yo aquí ".

La Chilindrina aseguró que tiene una conexión especial con su esposo fallecido 03:42

Video

Además, contó que bajó 10 kilos tras el "golpe emocional" de la pérdida de su marido, y que en honor a él compró un león de porcelana, ya que siempre le decía que se convertiría en ese animal después de morir: "Tengo un leoncito al que le pongo la mano y siento que él me da la mano. Sé que él está conmigo y que me voy a reponer".

"La Chilindrina" se está recuperando lentamente después de haber entrado en depresión cuando murió su gran compañero de vida, y reveló que aún sufre algunos mareos por la medicación que toma: "Tengo mucha gente que me quiere. Mis hijos me aman, mis nietos me aman, y tengo que aferrarme a ellos para salir adelante. Me cuesta mucho, y es muy difícil porque todo lo hacía con él, pero tengo fe y creo que voy a poder sentirme un poco mejor".