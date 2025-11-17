La China Suárez con Moria: los detalles del comienzo del amor con Mauro Icardi y el próximo gran paso que planean

Después de su entrevista con Mario Pergolini, María Eugenia “La China” Suárez volvió a eltrece, pero esta vez se sentó frente a frente con Moria Casán. Lejos del perfil que mostró el viernes por la noche, mucho más picante y sarcástica, en esta oportunidad la actriz reveló con detalles cómo fue el inicio de su relación con Mauro Icardi: cuándo se conocieron, cómo se enamoraron, por qué no hablaron por tres años y cómo lograron construir una relación.

La China habló en La mañana de Moria luego de que se hicieran públicas las negociaciones fallidas de ella y de sus representantes con los canales de streaming Olga y Luzu TV. La entrevista fue grabada y para la ocasión eligió, a diferencia del look romántico que llevó el viernes por la noche, un outfit mucho más “guerrero”: una camisa oversize y un pantalón estilo militar en color verde oliva que combinó con stilettos negros. También dejó de lado el humor con el que enfrentó a Pergolini y su equipo y mostró un costado más reflexivo y sincero. Como el viernes, Icardi también estuvo presente, pero esta vez no se acercó al living.

“Por fin tenemos a la mujer más buscada del país”, arrancó Moria la charla, y contó que se vieron por primera vez ese mismo día en el ascensor. Durante la primera parte de la nota, hablaron de su carrera. La conductora primero destacó su “importante carrera” y observó que pese a su éxito laboral y artístico, el foco suele estar puesto en lo mediático. “¿Cómo te sentís con eso?”, quiso saber. “Yo me hago cargo, no me puedo hacer la boluda. Mi vida es muy expuesta y siempre fui muy auténtica con lo bueno, con lo malo. Y a mí me gusta mostrar cuando estoy bien, cuando estoy enamorada, de novia”, respondió.

“Qué enamorada estás de este hombre”, señaló Moria, y le contó al público que antes de grabar vio cómo la China le daba un beso a Icardi en el ascensor. “No lo puedo disimular ni lo quiero disimular”, reaccionó con una sonrisa grande. Con esa observación, la conductora se metió de lleno en lo que fue el tema central del encuentro: su relación con Mauro Icardi. “¿Qué te ofreció Icardi en el amor?”, continuó la exvedette. “¿Esa persona que te escuchó tu corazón y que te entendió en tu totalidad es Mauro?”, sumó. “Totalmente”, dijo La China contundente.

Al hablar de su pasado, la China aseguró que siempre “fue de la monogamia” y por eso tuvo muchos novios, aunque relaciones cortas. “Siempre o me aburría, o no me entendían, o tenía que estar reclamando, o explicando. Y con Mauro me pasó algo que en primera instancia no lo pude explicar. Y fue mutuo. Como una cosa de otra vida”, recordó. Después contó cómo comenzó la historia, en París.

“¿Cómo empezaron a hablar?”, fue la pregunta que disparó el relato detallado. “Él me mandó un mensaje en un momento de mi vida en el que yo estaba bajo tierra. Me puso de la nada ´esa boquita´. Tiene algo con la boca”, recordó. “Cómo los bebés, van a buscar la boca de la madre”, acotó Moria, y la China reaccionó espantada. “Ay, no”, gritó. Lo que siguió fue un encuentro en una habitación en París. “Yo estaba muy muy muy nerviosa”, sumó. “Estás muerta con él. La dependencia emocional”, comentó Moria, y la China la corrigió. “No. No es dependencia emocional. Es la primera vez que me pasa que soy mejor amiga de él. Me pasó mucho con otras parejas que tenés que estar pensando qué decir para que no se ofenda, o por los celos”, explicó.

De aquella noche en París, la China contó que fue sin maquillaje, un jean y una camiseta blanca. Reveló que le impactó su altura y su presencia y que en ese momento se le aflojaron las piernas. “Me robó un beso y yo dije ´ah, arrancó fuerte´”, recordó, y reveló que todo lo que pasó en ese momento fue “muy genuino”. “Fue una conexión muy fuerte. Después explotó todo. No hablamos durante tres años”, agregó en relación a “WandaGate” y la escandalosa separación de Wanda Nara y su actual amor.

En relación al encuentro, Suárez contó que estaba en Madrid filmando la película Objetos, que se sacó un pasaje para ir a verlo, que estuvo en París menos de 24 horas y que el encuentro fue más romántico que pasional. “Yo me imagino esa noche como si se hubieran acostado sin hacer nada”, expresó Moria. “Algo así”, confió la actriz, y reveló que el momento de la separación “fue tremendo”. “Yo soy novelera. Ahí sí lloré. Volví a la película no entendiendo esto de decir ‘hablé por WhatsApp dos meses y después lo vi y ¿qué va a pasar?’”.

“Cuando empezó todo yo estaba bajo tierra”, repitió la actriz rememorando aquel encuentro. “Yo estaba en una relación en donde no me sentía deseada, deseada. Ya estaba desgastada”, recordó, y confirmó que se trataba de Benjamín Vicuña, el padre de Magnolia y Amancio, sus dos hijos más pequeños. “Cosas de la rutina, diferencias. A lo mejor estiramos mucho la relación”, analizó, y reveló que le daba culpa y que lo sintió como un fracaso. Luego de un breve análisis de Moria, la China explicó qué espera de sus relaciones. “Yo quiero que me confirmen y que me traten como una reina”, enumeró. “Yo con Mauro perdí la cabeza”, soltó luego.

“Yo voy por lo que quiero”

Durante la segunda parte de la nota, Moria destacó los obstáculos que la China y Mauro Icardi tuvieron que superar para vivir su amor. “Vos mi vida cruzando océanos. Hay que llevar a toda la familia, meterlos en colegios. Esto es muy duro, muy difícil”, observó Moria. “Es que yo nunca fui cómoda con nada. Yo voy por las cosas que quiero, por los sueños que tengo”, confió la actriz, y aseguró que lo mismo le pasó con su carrera como actriz. “Siempre tuve muy claras mis convicciones, y lo que me pasó con Mauro es que él me dio una seguridad que si yo no la hubiera tenido no me hubiese mandado tan de cabeza”, afirmó. “Y no es solo lo material que se ve. Es el gesto de sentirme escuchada”, expresó, y agregó que Mauro es un hombre “que resuelve” y que llegó a emocionarla con gestos como pasar tiempo con sus hijos.

Cuando Moria repasó que ella estuvo con Mauro durante su lesión, en un momento muy difícil para él, la actriz contó que es algo que su pareja destaca de ella. “Es algo que él me dice. Es súper agradecido. En ese momento nos retroalimentamos. Nosotros hicimos como un bloque y se podía caer el mundo afuera y nosotros no nos movíamos de ahí”, recordó.

Al retomar el relato de la historia de amor, la China confesó que después de esa noche en París no hablaron por tres años. “Yo lo odiaba. Lo odié. Para mí era mala palabra. Toda esa cosa que ustedes ven de afuera, yo también lo vi de afuera. No teníamos contacto. Yo veía la televisión, las redes sociales, que me dijo, que le dije, que la amenaza… Yo dije: ‘Lejos. Menos mal que no pasó’”, recordó. “Nos odiábamos. Él apostó por lo suyo, yo rehice mi vida pero me pasaba que cada tanto yo lo soñaba y me daba mucha bronca”, recordó, y volvió a un momento crucial de la relación para hacer una aclaración: “Cuando nosotros nos empezamos a hablar, cuando nos chateábamos, él estaba en París pero estaba separado. Eso es lo que no se sabe ni se sabía públicamente”, reveló.

“Yo lo odié profundamente. Fue como una traición para mí muy fuerte porque sentí que me quedé sola con todo el quilombo yo y no quería saber nada. Veía las noticias o me contaban y yo no quería saber”, explicó sobre la explosión del WandaGate, y contó cómo lograron reconstruir el vínculo. “Nos reencontró una persona que tenemos en común”, recordó, y explicó que fue a través de un amigo que les mintió a ambos para que se vuelvan a ver. “Yo hoy en día le preguntó por qué hizo eso y él me dice ´porque yo soy brujo, ustedes tenían que estar juntos”.