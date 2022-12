La China Suárez, del romántico reencuentro con Rusherking a subirse al escenario con el Polaco

escuchar

Afortunada en el trabajo y afortunada en el amor. La China Suárez vive un gran presente: mientras disfruta de su romance con el cantante Rusherking, la actriz desarrolla su faceta artística a través de diversos proyectos tanto en la actuación como en la música, terreno en el que está dando sus primeros pasos como solista.

Después de permanecer unos días fuera del país por cuestiones laborales, la artista se reencontró con su novio en medio de un festejo muy especial: su participación en el show que Ezequiel Iván Cwirkaluk, más conocido como El Polaco, dio anoche en La Trastienda.

El Polaco y la China Suárez en la Trastienda Gerardo Viercovich

Con un look muy sensual, la ex Casi Ángeles se subió al escenario para interpretar junto al cantante tropical el tema musical en el que colaboraron, “Ya no quiero verte” , que podría convertirse en uno de los hits del verano.

La China Suárez participó del show de El Polaco este miércoles en La Trastienda Gerardo Viercovich

Rusherking acompañó a su novia y ambos vivieron una noche de amor a pura música. Pero además en sus redes sociales el joven trapero le dedicó una romántica historia: compartió con sus seguidores una tierna foto de la pareja y junto al nombre de ella le sumó un corazón. Por supuesto, ella respondió el gesto y reposteó la imagen junto a la frase: “Te amo tanto”.

El cariñoso posteo de Rusherking dedicado a su novia instagram

La relación entre la China Suárez y el ex de María Becerra se afianza a cada paso y son habituales las publicaciones de ambos dedicándose mutuamente mensajes de amor frente a sus millones de seguidores. En noviembre, la pareja viajó a Qatar para alentar a la Selección nacional en el Mundial del Fútbol y celebró algunos de los triunfos de la Scaloneta con divertidos posteos en las redes. Más tarde, la China Suárez estuvo de paso por México por cuestiones de trabajo y finalmente ambos se reencontraron ahora para seguir disfrutando de su noviazgo.

En el plano musical, la actriz inició este año su lanzamiento como solista con algunas propuestas. En el mes de julio, la artista debutó con la presentación de “El juego del amor”, una colaboración con Santi Celli. “Agradecida y contenta. Estoy como en el primer día de colegio”, dijo Suárez, segundos antes del estreno de la canción.

Rusherking y la China Suárez, anoche al llegar a La Trastienda Gerardo Viercovich

Un par de meses más tarde, la actriz se animó a mostrar su lado más vulnerable y lanzó “Lo que dicen de mí”, una balada en la que plasmó todo lo que sufrió en los últimos meses, tras el estallido del Wandagate. Desde que dio sus primeros pasos en el mundo del espectáculo, la China Suárez protagonizó varios escándalos, pero pocos tuvieron tanta repercusión como el llamado Wandagate. Luego de que Wanda tirara la bomba, en donde la acusaba de involucrarse con su marido, Mauro Icardi, el ojo público se fijó en la actriz y cada uno de sus pasos se convirtió en tema de debate. A pesar de que muchos la apoyaron públicamente, ese día se desató una lluvia de comentarios negativos que se mantiene hasta el día de hoy. Como una forma de procesar todo el dolor que esto le generó, decidió canalizarlo a través del arte y escribió una canción. Su trabajo fue recibido con mucha alegría de parte de sus fans y logró conmover a algunos de los que tan duramente la habían criticado.

La actriz dio inicio este año a su carrera como cantante solista Gerardo Viercovich

El Polaco disfrutó con su público en una nueva presentación en vivo Gerardo Viercovich

“Ya no quiero verte”, la colaboración artística entre Suárez y El Polaco, tiene a La China como protagonista en su videoclip. “El tema me lo acercó hace un tiempo un productor amigo, Chester Zeta, y lo seguí trabajando un tiempo hasta encontrar la versión final. Después me puse a buscar una chica para poder hacer el feat y cuando vi que La China empezó a cantar no dudé en escribirle. Siempre me gustó su onda”, explicó el cantante en octubre sobre su decisión de convocarla para este proyecto que se grabó el pasado julio.

La China Suárez estrenó tres temas musicales en 2022 Gerardo Viercovich

Finalmente, la actriz y El Polaco pudieron dar vida a su proyecto anoche sobre el escenario. Ambos artistas brillaron y recibieron el afecto del público a ritmo de cumbia. Según trascendió, Suárez también tiene previstos nuevos lanzamientos de cara al próximo año.

