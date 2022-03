La conmovedora entrevista de Sandra Bullock, tras retirarse de la actuación: “Ya no quiero estar frente a una cámara”

Sandra Bullock reveló días atrás que se retira momentáneamente de la actuación. La noticia la dio a conocer en plena gira promocional de La ciudad perdida, el film de acción y aventuras que protagoniza junto a Channing Tatum, Brad Pitt y Daniel Radcliffe, y que llega a nuestras salas el mes próximo.

“Ahora mismo, y no sé por cuanto tiempo será, necesito estar en el lugar que me hace más feliz”, le manifestó Bullock a Entertainment Tonight. “Me tomo mi trabajo muy en serio cuando estoy haciéndolo. Es 24/7 y solo quiero estar 24/7 con mis bebés y mi familia”, explicó. “No sabemos si será por un tiempo largo o corto, pero allí estaré”, expresó, respecto a su necesidad de quedarse en casa con sus hijos Louis, de 12 años, y Laila, de 10, a quienes adoptó en 2010 y 2015 respectivamente.

Academy Award winner Sandra Bullock talks about taking a break from acting, being a mother and her latest film, “The Lost City,” in an interview with @thattracysmith this #CBSSundayMorning pic.twitter.com/cHt7ENL0qG — CBS Sunday Morning 🌞 (@CBSSunday) March 17, 2022

Asimismo, Bullock expresó que quiere “atender todas sus necesidades”, y estar atenta a los pormenores del “calendario social” de sus pequeños, y que incluso le gustaría estar alejada de los sets hasta que ellos cumplan la mayoría de edad. La noticia generó conmoción en el mundo del espectáculo y Bullock brindó una entrevista muy conmovedora en la que aportó nuevos detalles sobre su futuro.

En diálgoo con CBS Sunday Morning, la actriz de 57 años ganadora del Oscar se mostró muy seria al compartir lo que está atravesando en esta etapa de su vida. “En la actualidad, mi trabajo frente a las cámaras necesita tomarse un descanso”, dijo tajante. Cuando le preguntaron por cuánto tiempo estará fuera de Hollywood, Bullock no aportó precisiones. “No lo sé, no lo sé. Hasta que no me sienta como me siento ahora cuando estoy frente a una cámara, ya no quiero estar ahí, quiero estar en casa”, remarcó.

Sandra y su plena vida actual con su pareja, Bryan Randall, y sus dos hijos, Louis y Laila GROSBY GROUP - LA NACION

En otro tramo de la entrevista televisiva reveló que sabía que La ciudad perdida iba a ser su última película por tiempo indefinido mientras la hacía, y que no estaba dando lo mejor de sí misma en los rodajes, precisamente porque su mente estaba con sus pequeños y no abocada al trabajo. “No le estoy haciendo ningún favor a nadie que esté invirtiendo en un proyecto si digo: ‘Solo quiero estar en casa’. Porque siempre estaba corriendo, siempre estaba corriendo hacia lo siguiente. Solo quiero estar presente y ser responsable de una sola cosa”, expresó.

Sandra Bullock se emociona al hablar de sus hijos

En 2015, la actriz se había quebrado al contar cómo su hijo mayor había presentido que iba a tener una hermana. “Estaba cenando con unas amigas y Louis se quiso sentar con nosotras. Ellas empiezan a hablar de sus hijas y él dice ‘yo no tengo hijas, pero voy a tener una pronto’. Ahí advertí que quizá él sabía algo que yo no. Cuando lo pienso, coincidía con el año en que nació Laila. ¿Será una coincidencia? Fue Louis, Louis siempre fue fuerte, un líder, el líder que me condujo a Laila”, aseguró Bullock, quien al promocionar Bird Box: A ciegas, habló con LA NACION sobre cómo la maternidad la condujo a aceptar protagonizar la película de Susanne Bier para Netflix.

Sandra Bullock cuando habló con LA NACION sobre Bird Box