La contundente reacción de la madre de Benjamín Vicuña ante el escándalo con la China Suárez

El escándalo surgido tras la crisis de pareja entre Wanda Nara y Mauro Icardi, que también la tuvo a la China Suárez como protagonista, fue comentado en otros países, incluido Chile, de donde es oriunda la expareja de la actriz, Benjamín Vicuña. Sobre ello, habló la periodista chilena Mariela Sotomayor, quien se refirió a la relación que tenía la madre del actor, Isabel Luco Morandé, con la mamá de sus nietos Magnolia y Amancio.

En diálogo con Intrusos, Sotomayor se refirió a cómo se vivieron en el país vecino las internas de la separación y las repercusiones que habría tenido el conflicto en el círculo íntimo del actor. “La familia de Benjamín Vicuña es lo más cuica -de clasa alta, en jerga chilena- que hay. Su familia está por encima del bien y del mal. Viven en una hacienda que es una mansión espectacular, que ni la de la película Lo que el viento se llevó... Es maravillosa”, contó. Tras ello, comentó que “la mamá de Benjamín es muy, muy elegante y está casada con un caballero que también es muy distinguido, que tiene muchísimo dinero”. Y sumó: “Es gente que está alejada de toda la farándula, muy lejana a esto que ellos llaman algo ‘tan ordinario’”.

En relación con la supuesta polémica que mantendría la familia de Vicuña con la actriz por la casa de campo adquirida por el actor tras su separación y que Suárez está remodelando, Sotomayor apuntó: “Considero, por mi olfato, que ahí hubo un problema con su familia, que no tiene que ver con una cuestión económica sino con un tema moral. Creo que la mamá le dijo a Vicuña: ‘Es la mamá de tus hijos, pero mirá lo que te hizo, ¡cómo le vas a dejar la casa!”, remarcó la periodista.

Tras ello, Sotomayor profundizó: “Isabel Luco Morandé es una mujer muy respetada por su familia, como una matriarca. Creo que sí tiene el poder de decirle a Benjamín: ‘Una cosa es lo que lograste con tu trabajo, pero ojo lo que estás haciendo’. De alguna manera, la madre está diciéndole que tenga cuidado con lo que hace, no quiere que ella se quede con la casa después de todo lo que pasó. Mal que mal, chiquillos, será una familia adinerada pero con la pandemia los adinerados cambiaron harto. Acá la gente está cuidando sus lucas. De hecho, la gente adinerada tiene miedo de las nuevas elecciones”.

La periodista chilena también expuso que la madre del actor estuvo del lado de Pampita Ardohain, tras el escándalo del motorhome. “Yo tengo muy buenos contactos ahí. A mí me comentaron que cuando la mamá de Benjamín supo todo este escándalo que hubo con la China, se enojó muchísimo con él e incluso llegó a dar parte por Carolina. Tuvieron un tremendo escándalo porque ella le dijo ‘tienen una familia, mirá lo que les ha pasado, mirá lo que estás haciendo’. Hubo un roce que duró un tiempo”, reveló.

Finalmente, Sotomayor agregó que “la China no tenía la mejor relación con la señora Isabel”, y se refirió a supuestas actitudes de la actriz dentro del vínculo con la familia de su expareja. “Ella (Suárez) llegaba y quería disponer, mandar. Era medio caprichosa y si no le hacían el gusto, se iba, se volvía loca, cerraba la puerta, no miraba a nadie, no saludaba a nadie”, precisó.

Sobre la mansión en cuestión, propiedad que se ubica en el country San Jorge Village, en Los Polvorines, la ex Casi ángeles mostró hace unos días que sus planes de remodelación siguen en marcha pese al conflicto que hay entorno a la propiedad. “Vuelven las stories de la refacción de mi casa. A pedido del público. Estoy filmando y se me complica un poco con los tiempos, pero prometo ir mostrándoles”, expresó en la red social.

El particular posteo parecía estar dirigido de manera indirecta a Vicuña al encontrarse la expareja ahora en medio de una presunta disputa económica por la propiedad, por la que el actor habría pagado una importante suma de dinero. Antes de viajar a Madrid, España, donde estuvo casi dos meses por cuestiones laborales, la China publicaba los avances de la obra que está realizando y que comenzó poco antes de la ruptura. Y parece estar decidida a continuar con este propósito.