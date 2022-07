La contundente respuesta de Luli Fernandez a Nicole Neumann: “Todos nos conocemos porque el medio es muy chico”

El enfrentamiento entre Luli Fernández y Nicole Neumann parece no tener fin. Es que luego de que la panelista de Socios del espectáculo acusara a la modelo de “bajarla” de Los ocho escalones y la rubia respondiera a sus acusaciones con una contundente negativa, ahora Luli volvió al ruedo: explicó que la volvieron a llamar porque hizo público el conflicto, que le pidieron perdón y que todos en el medio saben “cómo es Nicole”.

En diálogo con la revista Paparazzi, Nicole desmintió ayer de forma contundente a Fernández. “Es gente que no me conoce. Claramente, la gente que me conoce sabe que esa no es mi filosofía de vida”, expresó en relación a dejar a alguien sin trabajo. “Yo no actúo así, pero cada uno es libre de decir y sacar las deducciones que le parezcan”, agregó luego. “Obvio que yo a ella la conocía, hemos compartido trabajos hace años, y eventos. Ya nada me sorprende de la gente, pero está todo bien, ojalá que cuando yo no venga al trabajo la vuelvan a convocar para reemplazarme” , completó con una sonrisa.

Luli Fernández redobló la apuesta en sus dichos contra Nicole Neumann

Luego de que la producción de Socios... pusiera al aire las palabras de Nicole, Fernández se tomó su tiempo para volver a desmentir a su colega y contar su versión de la historia. “Vamos por partes”, arrancó. “Primero, cuando dice ´no me conocen´, a mí lo que más me sorprendió no es lo que pasó, sino la poca sorpresa que causó en todos lo que yo conté”, dijo. “Estoy casi segura que fue Maite Peñoñori en Intrusos que dijo ‘sí, ella hace esas cosas’. Todos nos conocemos, Nicole, porque el medio es muy chico y nos conocemos todos y sabemos cómo procede cada uno ”, agregó la penalista con énfasis.

Luego de repasar el conflicto, volvió al ruedo: “ A mí, en off, dos productores me dicen que lamentablemente me tienen que bajar de las grabaciones porque Nicole había llamado muy enojada consecuencia de información que habíamos dado acá, que yo no había sido la primera en darla, sino que había reafirmado ”, repasó, y reafirmó que la frase que comentó Adrián Pallares que habría dicho Nicole sobre ella fue real. “Ni se te ocurra sentarme a esta pendeja al lado”, confirmó el conductor del envío que fueron las palabras de la modelo. Así, Luli redobló la apuesta y reveló incluso que un productor la llamó y le pidió disculpas.

Competencia feroz

Todo comenzó la semana pasada, cuando Fernández aseguró que Nicole fue la responsable de que la invitaran y luego la desinvitaran a reemplazarla en el programa que conduce Guido Kaczka en eltrece.

“ Yo desde antes de ser parte de este programa ya hacía los reemplazos de Nicole en Los 8 escalones del millón porque, tal como ella contaba, tiene este contrato de viajes preestablecidos. Cuando yo empiezo a ser parte de Socios del espectáculo, lograr coordinar las grabaciones de ese programa con el vivo de este, algo que es complicado porque aparte yo trabajo mucho como modelo, hago conducciones y contenidos digitales y la verdad es que la agenda la tengo siempre a tope. Entonces, una vez que confirmo fechas, tanto ellos como yo, sabemos que esas fechas son inamovibles”, explicó la modelo la semana pasada.

Las versiones sobre un posible conflicto entre Nicole Neumann y la producción del ciclo que conduce Guido Kaczka habrían desatado la guerra entre las modelos

“Respecto al mes de junio, yo tenía varias fechas confirmadas, entre ellas las del día 17, 20 y 24 de junio para ir a grabar y el día 14 de junio me comunican que finalmente iba a estar Nicole en esas fechas, por lo tanto iban a prescindir de mi labor”, reveló Fernández, quien confesó que le pareció raro que le avisen tan sobre la hora. “Les dije: ‘Qué raro que se enteraron tres días antes porque yo al bloquear la fecha no puedo tomar otros trabajos porque por supuesto le doy prioridad a la televisión’”, agregó enojada.

Sin embargo, días después al sintonizar el programa, Luli se llevó una sorpresa. “Lo que a mí me llamó la atención es que el día 17 estuvo al aire Sole Solaro, no estuvo Nicole. Lo cual me generó una incertidumbre sobre qué pasó. Cuando empiezo a hacer memoria recuerdo una información que habíamos dado acá en el programa que era esto, un descontento con ella consecuencia de sus faltazos por Covid y por sus viajes”, recordó dando a entender el motivo por el cual la rubia se habría enojado y habría pedido a la producción del ciclo de preguntas y respuestas que dejen de convocar a su colega.