Emma Corrin y Harry Styles tuvieron un encuentro muy particular

La actriz británica de 24 años, Emma Corrin, alcanzó gran popularidad este 2020 con el estreno de la aclamada cuarta temporada de The Crown, donde interpreta nada menos que a Lady Di. Como consecuencia, la joven se encuentra brindando entrevistas virtuales, y el más reciente diálogo lo tuvo con Jimmy Fallon en su programa The Tonight Show, donde reveló la particular conexión que tiene con Harry Styles.

La actriz aludió a una particular "cita" que tuvo con el músico, en la que no hubo precisamente un interés romántico. ¿El objetivo de la visita de Styles a su casa? Cuidar a su perro. "Leí que Harry Styles saca a pasear a tu perro, ¿es verdad?", le preguntó Fallon. "Algo así, digamos que fue niñero de mi perro, sí", contó Corrin, sonriente.

"Lo que más me gustó de todo fue que mi perro no tenía idea de que estaba siendo cuidado por un ganador del Grammy. Me parece maravilloso que para ellos la persona que los cuida sea simplemente alguien como cualquier otro", expresó. Sin embargo, las visitas de Styles a su casa no duraron mucho. "Lo que vivió fue suficiente como para decirme 'de nuevo no'", detalló. "Yo estaba cenando cerca de su casa y simplemente le pedí que cuide a Spencer, pero luego me dijo que no lo volvería a hacer, y así fue", compartió la joven.

De acuerdo al relato de la estrella de la nueva temporada de The Crown, el problema fue la conducta escatológica del perro. "Por eso no lo considera una dulce criatura", apuntó Corrin, quien recientemente habló con LA NACION sobre su interpretación de Diana Spencer en el drama de Peter Morgan.

"Creo que el objetivo era humanizar a alguien que fue convertida en una especie de santa. De todos modos, se trata de mi versión del personaje, no de la verdadera Diana. No intenté imitarla: esta es una creación de Peter y nosotros estamos interpretando personajes. Me parece que lo increíble de las historias de Morgan es que logra volverlos humanos y muestra lo que sucede en el detrás de escena de sus vidas, los defectos y los errores, el espectro entero de lo que hace a una persona quien es. Y si al público le choca esa caracterización es por su enorme talento como escritor. En el caso de Diana, la serie la sigue desde que es una adolescente hasta que se convierte en la joven mujer que empieza a tener confianza en su voz. Es un recorrido muy complejo y un gran regalo para mí como actriz", le manifestó Corrin a este medio, desde Londres.

