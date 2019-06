La descompensación de Luli Salazar en Showmatch

La actriz y un susto en su última participación en Showmatch, que recién se emitirá mañana Crédito: Prensa Laflia

5 de junio de 2019 • 18:17

En Hay que ver, el ciclo de canal 9, spoilearon lo que se verá mañana en el Superbailando 2019 (el programa ya está grabado), cuando Luciana Salazar se descompensa, luego de bailar y obtener escasos 13 puntos. Sostenida por su bailarín, Gonzalo Gerber, Luli se sienta detrás del escenario y enseguida la asiste el Doctor Labonia, que le toma la presión y constata que está bien, con 110/70. "Tuvo un episodio de baja de presión, y ya está bien", dice el médico mientras un asistente le levanta las piernas. Ya un poco mejor, Luli señala: "Se me nubló la vista, pensé que me desmayaba. Me mareé, temblaba".

Tras este episodio, se acerca Marcelo Tinelli para preguntarle a Luciana cómo se siente. "Nunca me había pasado esto en mi vida. Ayer me acosté muy tarde. Tenía frío, y hace días que no duermo bien. Se me puso una nube, no podía seguir la coreografía. Desde hace unos días que tengo mareos por molestias en las cervicales. De pronto tenía como un black out, no podía seguir. Creo que es por no haber descansado bien y haber tomado frío".

Quienes también se acercaron a contenerla fueron Flavio Mendoza, que la abrazó, y Leticia Brédice que, disfrazada de Maluma, le repetía: "Le pasa a todo el mundo en el teatro. Tranquila, descansá. Tenes un bebé, no pasa nada. A mí también me baja la presión, ahora tu cuerpo ya está caliente. Tranquila".

Recordemos que cuando Luli participó en el Bailando 2015 se fue en el pop latino, justamente el ritmo que bailó ayer y que se verá este jueves.