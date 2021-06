La emoción de Alberto Cormillot ante la llegada de su hijo: “Quisiera poder verlo crecer”

“Quisiera vivir hasta los 105 años para poder ver crecer a mi hijo”, dijo Alberto Cormillot sin poder evitar las lágrimas. “Me conecto cuando se mueve en la panza y también cuando nos regalan ropita porque me lo imagino y lloro todo el tiempo”, expresó emocionado esta mañana en el programa Es por ahí, en América.

Su mujer, la nutricionista Estefanía Pasquini, está cursando el sexto mes de embarazo y Emilio nacerá en septiembre. “Los temores pasan por no poder estar y además los mismos que tenía cuando nacieron Adrián y René y es que esté todo bien”. Por otra parte, Cormillot contó que su bebé se va a llamar como su perro. “Pensamos en cambiarle el nombre al perro, pero decidimos que no. Así que cuando, en un año, llamemos al nene también va a venir el perro”, dijo divertido.

Imaginando cómo será su vida cuando nazca Emilio, dijo: “Voy a ponerle toda la polenta, pero no sé si voy a poder llevarlo al colegio. Hablo con hombres que tienen 30 y 40 años que son padres y veo que cada uno se maneja como puede. No sé qué va a pasar porque la experiencia que tengo es de hace 50 años, y a mis dos hijos no los llevaba a la escuela porque en ese momento estaba construyendo mi carrera. Lo que me gustaría es poder bailar con mi hijo, por ejemplo ahora estoy haciendo danza aérea y me cuelgo de un arnés. Quisiera poder jugar, aunque ni sé cuáles son los juguetes aceptables... Los dibujitos. Quisiera enseñarle a Emilio la curiosidad y la voluntad de lucha para salir adelante, el poder ser emprendedor y continuar”.

¿Sus hijos mayores celosos? “Adrián bien, no tiene celos, pero René un poco más, a veces bien y otras con idas y vueltas, pero los cuestionamientos no tienen que ver con mi edad. Sé que hay gente que critica y están en todo su derecho porque hay mucha discriminación por la edad y lo entiendo porque si mi hija a los 20 años me decía que se casaba con un señor que le llevaba 40, como yo a Estefi, seguramente hubiera dicho algo”, se sinceró.

Contó que su mujer está muy bien y que tiene los miedos de cualquier mamá primeriza: “Está con nervios y si no se mueve durante un rato ya se preocupa y si se mueve mucho le duele. Voy a estar en el parto, con ganas de acompañar, pero no de estar porque me voy a impresionar. Estuve en los partos de mis hijos mayores y me los bancaba en ese momento”.

