La emoción de Selma Blair tras debutar en Dancing with the Stars y el tierno posteo de apoyo de Michelle Pfeiffer

El lunes por la noche, Selma Blair mostró su destreza para el baile, pero sobre todo sus ansias de superación en la pista de Dancing with the Stars. La actriz, que fue diagnosticada con esclerosis múltiple, fue una de las personalidades que brilló en la primera gala de la nueva temporada del clásico programa estadounidense.

La protagonista de La cosa más dulce, de 50 años, subió al escenario junto a su compañero, el bailarín profesional Sasha Farber, portando el bastón que la acompaña desde hace un tiempo, pero sorprendió a todos dejándolo a un lado apenas comenzó la coreografía.

Enfundada en un elegante vestido color lavanda, la actriz bailó al ritmo de “Time of My Life”, de David Cook, y su desempeño le valió una calificación de 28 puntos. “La experiencia se sintió increíble”, expresó luego, en declaraciones a la prensa.

Selma Blair y su bailarín Sasha Farber instagram.com/dancingwiththestars

“De hecho, nunca había bailado antes con nadie... Nunca alguien me pidió que bailara de esa manera”, indicó la actriz. Y agregó, sobre la sensación de volver a moverse sin bastón: “ Estoy muy agradecida de que Sasha me sostuviese para que pudiera dejar atrás mi ayuda para caminar. Se sintió como: ‘¡Guau! Él puede ayudarme a ser fluida y a moverme’. En esas situaciones comprendés que el apoyo de la gente es literal, física y figurativamente. Y eso se siente tan bien... Se sintió como un cuento de hadas ”.

“Mi bastón ha sido asombroso... Tengo tantos problemas de equilibrio... Tengo tanto amor por mi bastón, por todos mis bastones, pero dejarlo atrás y decir: ¡'Voy a tener una persona que me apoye ahora!’, fue algo totalmente algo nuevo, físicamente… He sido madre soltera. Siempre me ha encantado apoyar a la gente... Y ahora, tener tanta gente apoyándome... ¡Cielos!”, expresó.

Blair aseguró, además, sentirse “muy orgullosa” de sus logros y de sentirse cada día “físicamente mejor” y “más fuerte”. “ Lo principal fue que realmente me había estancado en un punto de mi recuperación. Simplemente, no podía motivarme para volverme más fuerte... Entonces llegó esta oportunidad y, por primera vez en mi vida, dije: ‘Sí, tiene sentido’. Quiero comenzar a aprender cómo reconstruirme ”, indicó.

Selma Blair y Sasha Farber en la primera presentación de la pareja en Dancing with The Stars instagram.com/dancingwiththestars

“Aunque me siento cómoda conmigo misma, no he sido tan fuerte. Las personas pueden ver la esclerosis múltiple o las enfermedades crónicas como algo único, pero los que las padecemos sabemos que pueden ser experiencias bien variadas. Y con apoyo, es increíble lo que podemos hacer”, aseguró la actriz.

La actriz y su hijo Arthur instagram.com/dancingwiththestars

Blair reveló en una publicación de Instagram, en octubre de 2018, que le habían diagnosticado esclerosis múltiple, un trastorno crónico en el que las células del sistema inmunitario atacan al sistema nervioso central.

Tres años más tarde, en 2021, la actriz dio detalles sobre su batalla contra la enfermedad y de cómo cambió su vida en el documental Introducing Selma Blair. Durante varias semanas, Blair permitió que las cámaras la siguieran paso a paso, cual reality show, mientras jugaba con su hijo, recibía quimioterapia y lidiaba con las frustraciones que la esclerosis provocaba en su día a día. Su sentido del humor también se pudo apreciar en los momentos dramáticos y cotidianos, como su lucha para poder subir una escalera. ”“Me dijeron que hiciera planes para morir”, revelaba Blair en aquel momento. Y explicaba: “Y no me dijeron eso porque tengo esclerosis múltiple, sino porque estoy luchando contra ella”.

La enfermedad fue avanzando rápidamente al punto en el que comenzó a tener dificultades para hablar y perdió la movilidad de su pierna izquierda, obligándola a usar un bastón para poder moverse. Sin embargo, en 2020 anunció que estaba en remisión después de someterse a quimioterapia y un trasplante de células madre. “Esto ha sido un proceso y continuará siéndolo. Me encuentro inmunocomprometida por los próximos tres meses, al menos. Así que nada de besos, por favor. Quise asegurarme de que todas las complicaciones estuvieran en un lugar privado, y atravesamos eso de manera brillante”, escribía en un posteo en donde anunciaba los avances que logró con el tratamiento al cual se sometió.

Cuando se anunció formalmente su participación en el clásico programa estadounidense, la actriz explicó que había aceptado la propuesta no solo porque creía que podía ayudarla a recuperar su movilidad, sino como una especie de devolución para sus fans, que la han apoyado desde que contó que padece la enfermedad. “ También es para ellos, que me han dado todo su apoyo. En los momentos oscuros de mi vida, hay personas que se han presentado: extraños en la calle o en Instagram, mis fans originales... Lo estoy haciendo para ellos ”, indicó.

Selma Blair junto a amigos, su hijo Arthur, su expareja Jason Bleick y su fiel perro Scout, una pieza clave en su recuperación instagram.com/dancingwiththestars

Y agregó: “La amabilidad y la visibilidad son muy importantes: explorar, ser curioso y exponer a las personas a las diferencias de habla o movimiento. Es para todos en casa”.

Luego de su presentación, Blair compartió en su cuenta de Instagram una serie de fotografías y el video del su performance, pero no fue la única. Michelle Pfeiffer le dedicó un sentido mensaje: “ Ícono, actriz, poeta, escritora, filántropa y ahora añadimos bailarina a tu larga lista de talentos... ¡Selma Blair, nunca dejas de sorprenderme! ¡Qué inspiración para el mundo! Nos dejó a todos en un charco de lágrimas ”, escribió, junto al video de la presentación de su colega en el programa.

“Mi corazón se ha abierto con tu amor. Siempre apoyándome. Sos el ángel en mi vida. ¡Y yo esperaba que lo vieras! ¡No lo puedo creer! No puedo creer mi buena suerte. Para aprender a través de la disciplina, el esfuerzo, y el apoyo. Estoy llorando. Con gracia y emoción. ¡Porque ahora estoy aprendiendo el jive! Te amo océanos”, le respondió Blair, que, efectivamente, ya está enfocada en el próximo ritmo de la competencia.