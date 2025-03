La escena de celos de Oliver Hudson a su madre, Goldie Hawn, tras su aparición en los Oscar junto a Andrew Garfield

La última entrega de los Oscar ha dejado todo tipo de perlitas. Tres días después de la gala que reúne a las celebridades más importantes de Hollywood, se sigue hablando de la reacción poco feliz de Demi Moore al perder su terna como mejor actriz, del beso que Halle Berry le robó a Adrien Brody en la alfombra roja y del chicle que el protagonista de El brutalista le arrojó a su mujer mientras se dirigía a recibir su estatuilla. En las últimas horas, otro hecho acontecido sobre el escenario del Dolby Theatre de Los Ángeles provocó una divertida escena de celos entre un hijo y su famosa madre, por culpa de un actor muy seductor.

Los protagonistas de este trío son Oliver Hudson, Goldie Hawn y Andrew Garfield. ¿Qué pasó? El actor de El sorprendente hombre araña le dedicó unas tiernas palabras a la actriz de comedia, y su hijo estalló de celos. Todo ocurrió este domingo en la 97° gala de los Premios de la Academia, cuando Hawn y Garfield fueron convocados para presentar los nominados a mejor película de animación. Allí, la estrella de We Live in Time le dedicó unas emotivas palabras a su compañera.

Andrew Garfield y Goldie Hawn fueron los encargados de presentar los candidatos a mejor película de animación PATRICK T. FALLON - AFP

“Me siento muy afortunado porque puedo agradecerle a esa persona desde el fondo de mi corazón. Esa persona es Goldie Hawn”, dijo Garfield mientras tocaba la mano de la actriz que estaba parada a su lado. Y enseguida, el actor comenzó a explicar las razones de su admiración: “Nos has dado películas llenas de alegría. Nos has levantado el ánimo y nos has hecho sentir que todo estaba bien en el mundo, una y otra vez”, expresó.

Ante su declaración, Hawn no pudo contener su emoción y respondió: “Muchas gracias, eso realmente me conmueve. Tuve mucha suerte de hacer películas... Y de hacer reír a la gente. Y tal vez algunos no lo hicieron, pero eso está bien”. Sin embargo, la admiración de Garfield no solo se debía a su trabajo en la industria sino a lo que la protagonista de éxitos como La muerte nos sienta bien significó para su madre, quien murió en 2019 a causa de un cáncer de páncreas. “Ella era una gran fan tuya. Vos le diste la mayor alegría, el mayor consuelo durante su vida”, confesó, a punto de quebrarse.

Al ver este emotivo ida y vuelta en cámara, Oliver Hudson (hijo de la reconocida actriz y el músico Bill Hudson, y hermano de Kate Hudson) quiso dedicarle unas palabras a Garfield en sus redes: “Eso fue tan conmovedor e inesperado. Andrew, eso fue hermoso”, le dijo agradecido, junto con el posteo de una imagen del momento.

Sin embargo, enseguida reconoció estar un poquito celoso de su colega: “Lloré, me reí, me llené de orgullo y luego me preocupé de que mi madre ahora amará a Andrew Garfield más que a mí. Todavía no estoy seguro de lo que pienso. Ella no ha respondido a mis mensajes de texto, así que... @goldiehawn” , bromeó el actor de 48 años en su cuenta de Instagram.

La actriz Goldie Hawn, en familia: su esposo, Kurt Russell, y sus hijos, Kate y Oliver Hudson Grosby Group

Ante la repercusión de su posteo, la respuesta de su madre no tardó en llegar. “Lo siento, no respondí tus mensajes, cariño. ¡Estaba hablando con Andrew!” , lanzó la actriz siguiéndole el juego a su hijo. Sus seguidores tampoco le dieron mucho ánimo: “Vos siempre serás el favorito... Cuando Kate no esté cerca”, escribió un usuario, mientras otro advertía que Garfield sería un gran hermano para él.

“Con mi madre es con quien tengo la mayor cantidad de traumas”

Oliver Hudson ganó reconocimiento gracias a su trabajo en Scream Queens, serie en la que interpreta a Wes Gardner. Si bien no es extraño que el joven se haya dedicado a la actuación (su madre, su padre biológico, su hermana y su padrastro, Kurt Russell pertenecen al medio), el actor confesó que de chico no veía con buenos ojos ser parte de la industria.

“Irónicamente, con mi madre es con quien tengo la mayor cantidad de traumas, justamente porque ella era la principal persona a cargo de mí. Por ese motivo yo pasaba todo mi tiempo con ella, y debido a eso a veces me sentía desprotegido”, confesó el hermano de Kate Hudson en el podcast Sibling Reverly.

Golde Hawn junto con su hijo, Oliver Hudson, en una entrega de premios de los años 80; el joven confesó después haber tenido una infancia difícil Grosby Group

Si bien el actor destacó que Goldie era “una madre asombrosa”, algunas cuestiones personales y los exigentes horarios laborales propios de la industria del cine, terminaban por afectar la relación entre ambos. “Ella se la pasaba trabajando, estaba lejos o tenía nuevos novios que realmente no me gustaban. Claro que esa era mi visión como un niño que no tenía a su papá, y que lo necesitaba”, agregó.

Su padre, Bill Hudson, es un conocido músico y actor, con quien Goldie estuvo casada entre 1976 y 1982. Con respecto de cómo fue el vínculo con él en los años posteriores al divorcio, Hudson destacó: “Cuando pasaba tiempo con él, todo era increíble. Me prestaba atención, jugábamos al fútbol, al básquet, íbamos a la playa, y me enseñaba a pescar. Era alguien muy presente, pero en realidad nunca estaba para mí, ¿se entiende a qué me refiero?”.

Será por eso que Kurt Russell, el actor con el que su madre está en pareja desde 1983, fue su figura paterna durante todos estos años.

