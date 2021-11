Preocupa la salud de Carmen Barbieri: está aislada, con síntomas de covid

No fue una semana fácil para Carmen Barbieri. Tras bajarse de la obra de teatro que en el verano iba a protagonizar junto a su hijo Federico Bal, la capocómica fue objeto de diversas críticas por renunciar sobre la hora y dejar a todo un equipo sin trabajo. Esta mañana, la actriz y conductora volvió a ser noticia por no estar al mando de su programa Mañanísima por la pantalla de Ciudad Magazine; tras varias especulaciones que comenzaron a circular, Barbieri rompió el silencio y reveló que se encuentra aislada por síntomas de covid.

“Bienvenidos a Mañanísima. Estoy yo, sí, es el programa de Carmen Barbieri. En un ratito les vamos a estar contando por qué no está hoy presente”, anunció el periodista Pampito Perelló Aciar ni bien comenzó el matutino. Casi sin preámbulos, el periodista reveló los verdaderos motivos por los cuales la conductora pegó el faltazo. “ Lamentablemente se encuentra aislada. Tuvo algunos síntomas el fin de semana y su médico, que la cuida mucho y le salvó la vida cuando estuvo en coma hace 8 meses, decidió que se quede en su casa, que haga reposo ”, advirtió.

Tras aclarar que la artista ya se hisopó, el panelista confesó que Barbieri paso una noche complicada, “con nervios” esperando los resultados. “Esperemos que de negativo y mañana ya pueda estar acá. Se extraña su energía”, señaló. Y enseguida, hizo referencia a la agitada semana que su compañera tuvo debido a las críticas por haberse bajado de la temporada de verano. “Ella estuvo trabajando mucho, tiene muchas exigencias. Se estuvo hablando mucho de ella en la semana. A veces hay que estar un poco del otro lado. Hace ocho meses que estuvo en coma y casi se muere”, sostuvo.

Mariano Caprarola (que se sumó al ciclo como panelista invitado) también defendió a la conductora: “Carmen es una leona, y a las leonas cuando las herís sufren. Las panelistas hablan por hablar. Carmen es lo máximo, una gran artista y compañera”, advirtió en referencia a los dichos que Florencia de la V tuvo en las últimas horas contra la actriz. “Se la criticó mucho a Carmen injustamente. Realmente no quería bajarse de ese proyecto, ese día llego llorando al canal. Estaba muy angustiada”, agregó Pampito.